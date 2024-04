Die Ukraine hat zwei mutmaßliche Spione Russlands festgenommen. In Kiew werden russische Angriffe befürchtet. Mehr Informationen im Newsblog.

Sorge vor Angriff: Kiew evakuiert Kliniken

15.36 Uhr: Die ukrainische Hauptstadt Kiew hat die Evakuierung von zwei Krankenhäusern wegen befürchteter russischer Angriffe angekündigt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werden die Krankenhäuser, darunter eine Kinderklinik, "dringend" geräumt, "weil ein Video online im Umlauf ist, das einen feindlichen Angriff auf diese medizinischen Einrichtungen ankündigt". Behauptungen, dass in den Krankenhäusern militärisches Personal unterbracht sei, seien "eine absolute Lüge".

Moskau: Zug mit westlichen Waffen in der Ukraine bombardiert

14.02 Uhr: Russland hat eigenen Angaben zufolge einen Zug mit von westlichen Ländern gelieferten Waffen im Osten der Ukraine bombardiert. Die russischen Streitkräfte hätten am Donnerstag mit Raketen und Artillerie "westliche Waffen und Militärausrüstung" getroffen, die in der Region Donezk per Zug transportierte worden seien, erklärt das Verteidigungsministerium in Moskau. Auch Bahneinrichtungen in der Region Charkiw im Nordosten der Ukraine wurden demnach ins Visier genommen.

Ukraine: Agrarminister nach Kautionszahlung aus Haft entlassen

13.55 Uhr: In der Ukraine hat das oberste Anti-Korruptionsgericht Untersuchungshaft gegen Agrarminister Mykola Solskyj wegen des Verdachts auf widerrechtliche Aneignung von staatlichen Grundstücken im Millionenwert angeordnet und ihm kurz danach gegen Zahlung einer Kaution wieder freigelassen. Die vorbeugende Haft ist am Morgen vorerst bis 24. Juni angesetzt worden.

Gemäß einer Mitteilung des Ministeriums zahlte der Minister jedoch innerhalb weniger Stunden die Kautionssumme von umgerechnet über 1,7 Millionen Euro und kam gegen Auflagen wieder frei. Der Politiker musste seinen Reisepass abgeben, darf Kiew nicht verlassen und wird mit einer elektronischen Fußfessel überwacht. Zuvor hatte der Minister seinen Rücktritt eingereicht, aber weiter jede Schuld bestritten. Lesen Sie hier mehr zu den Vorwürfen.

Großbritannien beschuldigt fünf Männer der Sabotage im Auftrag Russlands

13.50 Uhr: Britische Behörden werfen fünf Männern staatsfeindliche Aktivitäten zugunsten Russlands vor. Sie würden unter anderem beschuldigt, an der Planung eines Brandanschlags auf ein Gewerbeobjekt in Verbindung zur Ukraine im März beteiligt gewesen zu sein, teilt die Polizei mit. Unter den Beschuldigten sei auch ein britischer Staatsbürger.

Russland: Verdächtiger wegen Anschlagsplannung festgenommen

12.30 Uhr: Russland hat eigenen Angaben zufolge zwei Unterstützer der Ukraine festgenommen, denen die Planung von Anschlägen auf Polizei- und Militäreinrichtungen vorgeworfen wird. Nach Angaben des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB handelt es sich bei den in der südlichen Region Wolgograd festgenommenen Verdächtigen um pro-ukrainische Mitglieder einer extremistischen nationalistischen Gruppe. Demnach wurden Sprengstoff und Schusswaffen bei Durchsuchungen in den Räumlichkeiten der Verdächtigen gefunden.

Die Verdächtigen hätten Kontakte zu Nationalisten in der Ukraine aufgebaut und Angriffe auf eine Polizeistation, ein Rekrutierungsbüro der russischen Armee und andere Ziele in der Stadt Wolschsky geplant, erklärt der FSB. Auch öffentliche Plätze sollten demnach das Ziel von Angriffen sein.

Zwei Männer in Ukraine wegen Spionage festgenommen

11.53 Uhr: In der Ukraine sind zwei Männer wegen mutmaßlicher Weitergabe von militärischen Informationen an Russland festgenommen worden. Die beiden Verdächtigen hätten sich als private Handwerker ausgegeben und seien so in der nordöstlichen Region Charkiw herumgereist, erklärt der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU. Dort hätten sie "heimlich die Standorte ukrainischer Truppen und Verteidigungslinien" ausgespäht und an die russische Seite zur Vorbereitung für deren Angriffe weitergegeben.