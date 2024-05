Auch Belarus übt Einsatz taktischer Atomwaffen

Frankreich bestellt russischen Botschafter ein

13.15 Uhr: Frankreich hat den russischen Botschafter einbestellt, nachdem Russland am Vortag den französischen Botschafter in Moskau einbestellt hatte. "Frankreich stellt fest, dass diplomatische Kanäle wieder einmal missbraucht werden, um Informationen zu manipulieren und einzuschüchtern", teilt das französische Außenministerium dazu mit. Das russische Außenministerium habe wieder einmal eine Umkehrung der Verantwortlichkeiten vorgenommen, indem es westliche Länder beschuldige, Russland zu bedrohen.

Ukraine: Anschlag des russischen Geheimdienstes auf Selenskyj vereitelt

London: Etwa 9.000 Tschetschenen kämpfen für Russland in der Ukraine

Tschetschenische Kräfte würden bereits seit 2014 in der Ukraine aufseiten Russlands kämpfen, heißt es weiter. Mit Beginn des Einmarschs im Februar 2022 seien mehr Einheiten in das Land verlegt worden. Dort hätten sie zu Beginn schwere Verluste erlitten und seien dann für Operationen im Hinterland eingesetzt worden, wo sie vor allem mit Videos in sozialen Medien aufgefallen seien. "Seit dem Abzug der russischen Privatarmee Wagner von der Front seit Mai 2023 wurden tschetschenische Einheiten zurück in den Frontdienst gedrängt."