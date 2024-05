Auf der Krim hat es Explosionen gegeben. Berlin soll weitere Milliarden Euro an Hilfe planen. Alle Informationen im Newsblog.

Russische Drohnen greifen ukrainische Städte an

2.30 Uhr: Russland hat die Ukraine in der Nacht zum Sonntag erneut mit massiven Drohnenangriffen überzogen. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe waren unter anderem die Gebiete Kiew, Sumy, Winnyzja, Tscherkassy, Mykolajiw und Odessa betroffen. Berichten zufolge waren an zahlreichen Orten Explosionen zu hören. In weiten Teilen des Landes hatte es zuvor Luftalarm gegeben. Über Schäden oder Opfer war zunächst nichts bekannt.

Ukrainische Angriffe auf Sewastopol

1.20 Uhr: In der Nacht zum Sonntag hat die Ukraine die von Russland besetzte Halbinsel Krim angegriffen. In Sewastopol soll es zu mehreren Explosionen gekommen sein. Der Gouverneur der von Russland eingesetzt Verwaltung, Mykhailo Razwozhaew, schrieb auf Telegram, dass die Luftverteidigung aktiv geworden sei. Es habe keine Schäden an der zivilen Infrastruktur gegeben, über militärische Einrichtungen ließ er sich aber nicht aus. In Sewastopol befindet sich unter anderem das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte. Der Gouverneur warnte Bürger vor herabfallenden Trümmerteilen abgeschossener ukrainischer Flugkörper. Auch aus den Städten Simferopol, Jewpatorija, Kirowskoje und Saky, in denen sich Militäreinrichtungen befinden, wurden Explosionen gemeldet. Von ukrainischer Seite gab es bislang keine Stellungnahme.

Ukraine sieht mögliche Kriegsverbrechen in Charkiw

1.10 Uhr: Ukrainischen Angaben nach wurden am Samstag in zwei Städten der nordöstlichen Region Charkiw Zivilisten beschossen. Die ukrainische Staatsanwaltschaft erklärte, sie untersuche den russischen Luftangriff auf ein Wohngebiet in der Regionalhauptstadt Charkiw als mögliches Kriegsverbrechen. Sechs Zivilisten, darunter drei Jugendliche, wurden dabei verletzt. Moskau bestreitet, gezielt Zivilisten anzugreifen. Seit seinem Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 sind Tausende von Menschen getötet und verletzt worden.

Bericht: Bundesregierung will Militärhilfe für Ukraine massiv erhöhen

0.10 Uhr: Die Bundesregierung will nach einem Medienbericht die Militärhilfe für die Ukraine noch in diesem Jahr massiv aufstocken. Das Bundesverteidigungsministerium habe deswegen einen Mehrbedarf von 3,8 Milliarden Euro für die militärische Unterstützung angemeldet, berichtete die "Bild am Sonntag".

Bislang habe die Ampel-Regierung in diesem Jahr 7,1 Milliarden Euro für die Militärhilfe bereitgestellt. Allerdings sei die Summe fast vollständig verplant, lediglich 300 Millionen Euro seien noch offen für neue Munitions- und Waffenkäufe, schreibt das Blatt unter Berufung auf Regierungskreise. Noch im Juni solle dem Parlament die überplanmäßige Ausgabe zur Genehmigung vorgelegt werden.

Polen will Ostgrenze stärken

15.51 Uhr: Polen investiert umgerechnet mehr als 2,3 Milliarden Euro in die Verstärkung seiner Grenze im Osten. Damit solle sein Land gegen wachsende Bedrohungen aus den Nachbarländern Russland und Belarus geschützt werden, sagt Ministerpräsident Donald Tusk. "Wir beginnen ein Großprojekt zum Bau einer sicheren Grenze, das ein Befestigungssystem sowie Landschafts- und Umweltentscheidungen umfasst, die diese Grenze für einen potenziellen Feind unpassierbar machen werden." Welche Art von Befestigungsanlagen errichtet werden sollen, lässt Tusk offen.