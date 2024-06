Eine Spezialeinheit der Polizei stürmt eine Nawalny-Gedenkfeier. In der Ukraine steht ein ehemaliger hochrangiger Beamter vor Gericht. Alle Informationen im Newsblog.

Polen: Kommission zur Prüfung russischen Einflusses nimmt Arbeit auf

14.06 Uhr: In Polen hat eine neue Kommission zur Untersuchung des möglichen Einflusses russischer und belarussischer Geheimdienste in den vergangenen 20 Jahren ihre Arbeit aufgenommen. Der Kommission gehören zwölf Spezialisten für Sicherheitsfragen an, wie Regierungschef Donald Tusk ankündigt. Geleitet werde sie vom Chef der militärischen Spionageabwehr, General Jarosław Stróżyk. Politiker sitzen nicht in dem Gremium.

Angeblich fünfjähriges Mädchen durch ukrainischen Beschuss getötet

11.15 Uhr: In einem russisch besetzten Dorf in der Südukraine sollen nach Angaben der Besatzungsverwaltung elf Menschen durch ukrainischen Artilleriebeschuss verletzt worden sein. Ein fünfjähriges Mädchen sei seinen Verletzungen erlegen, teilt der Chef der von Russland eingesetzten Verwaltung für das Gebiet Saporischschja, Jewgeni Balizki, auf Telegram mit.

Eine unabhängige Bestätigung für das Geschehen gibt es nicht. Das Dorf Nowoslatopil soll am Dienstagabend beschossen worden seien. Karten des Frontverlaufs zufolge liegt das ukrainische Dorf etwa drei Kilometer hinter der vordersten russischen Linie.

Kiew begrüßt Teilnahme von Harris bei Ukraine-Konferenz

9.33 Uhr: Die Ukraine zeigt sich erfreut über die Teilnahme von US-Vizepräsidentin Kamala Harris bei der Friedenskonferenz in der Schweiz. Der Leiter des Präsidialamtes, Andrij Jermak, bestätigt Harris' Anwesenheit bei dem Treffen am 15. und 16. Juni, diese sei eine "wichtige Nachricht". Die Ukraine hatte ursprünglich auf die Teilnahme von US-Präsident Joe Biden gehofft.

Wie zuvor auch das Weiße Haus erklärt Jermak, es stünden aber zwei Treffen zwischen Biden und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenkskyj bevor. Washington zufolge sollen beide Präsidenten in Frankreich und Italien zusammenkommen.

Biden und Selenskyj werden zusammen mit anderen Staats- und Regierungschefs am Donnerstag an den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie teilnehmen. Dabei werde es Gelegenheit geben, sich darüber auszutauschen, "wie wir unsere Unterstützung vertiefen können", teilt das Weiße Haus mit.

Ukraine: Russische Drohnenangriffe auf fünf Regionen

8.47 Uhr: Die Ukraine meldet wieder einen größeren russischen Drohnenangriff. Dabei habe die Luftabwehr 22 von 27 Angriffsdrohnen vom iranischen Typ Schahed abgeschossen, mit der Russland in der Nacht fünf ukrainische Regionen attackiert habe, teilt die Luftwaffe mit. Bei dem Angriff wurde in der zentralukrainische Region Poltawa eine Industrieanlage beschädigt und eine Person verletzt, wie Regionalgouverneur Filip Pronin über den Kurznachrichtendienst Telegram mitteilt.

Über der südlichen Region Mykolajiw wurden den örtlichen Behörden zufolge sechs Drohnen abgeschossen. Die Trümmer einer Drohne hätten ein Privathaus zerstört und etwa zehn weitere Häuser beschädigt. Verletzte seien aber nicht gemeldet worden. Je vier Drohnen seien über der südlichen Region Cherson und der zentralen Region Dnipropetrowsk abgeschossen worden.

Auch die nördliche Region Sumy sei attackiert worden. Hier liegen aber zunächst keine Einzelheiten dazu vor. Russland hat in den vergangenen Wochen mit seinem Raketen- und Drohnenangriffen vor allem die Energieinfrastruktur der Ukraine attackiert.

Spezialeinsatzkommando stürmt Nawalny-Gedenkfeier in Moskau

3.44 Uhr: Die Polizei in Russlands Hauptstadt Moskau ist hart gegen Anhänger des verstorbenen Kremlgegners Alexej Nawalny vorgegangen, die sich an dessen Geburtstag zu einer kleineren Gedenkfeier versammelt hatten. Vertreter einer Sondereinheit hätten am Dienstagabend im Nordosten Moskaus eine Räumlichkeit gestürmt, in der sich einige Dutzend Menschen versammelt hatten, um gemeinsam die Live-Übertragung eines Nawalny-Gedenkkonzerts aus Berlin zu schauen. Das teilte die Bürgerrechtsorganisation Ovd-Info mit.

Rund 30 Menschen seien zwischenzeitlich festgehalten, durchsucht und befragt worden. Das Medium "Sota" veröffentlichte ein kurzes Video, das mehrere maskierte Beamte im Anmarsch zeigt.

Video | Evangelischer Gottesdienst: Gedenken an Nawalny Player wird geladen Quelle: reuters