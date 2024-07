Ukrainische Truppen schießen offenbar erneut einen russischen Kampfjet ab. Laut einem Bericht sind mehr Russen im Krieg gestorben als bislang bekannt. Alle Informationen im Newsblog.

Kiew: Russische Raffinerien getroffen

18.17 Uhr: Die ukrainischen Streitkräfte reklamieren zwei erfolgreiche Drohnenangriffe auf Raffinerieanlagen im Süden Russlands für sich. Beide Anlagen in der Umgebung der Stadt Krasnodar seien in der Nacht zum Sonntag getroffen worden, berichtet die Agentur Unian unter Berufung auf informierte Militärkreise. Unter anderem seien bei den Angriffen mehrere Treibstoffbehälter in Brand gesetzt worden.

Bericht: Zwei Prozent aller russischen Männer zwischen 20 und 50 Jahren im Krieg gefallen

17.46 Uhr: Laut Berechnungen des Magazins "The Economist" sind zwischen 462.000 und 728.000 russische Soldaten im Krieg gegen die Ukraine "außer Gefecht" gesetzt worden – wurden also getötet oder verwundet. Das seien so viele russische Verluste wie in allen Kriegen seit dem Zweiten Weltkrieg zusammengenommen. Diese Zahlen basieren auf Dokumenten des US-Verteidigungsministeriums, die dem Magazin vorliegen.

"Jüngsten Schätzungen zufolge könnten etwa zwei Prozent aller russischen Männer zwischen 20 und 50 Jahren seit Beginn des Krieges in der Ukraine entweder getötet oder schwer verwundet worden sein", heißt es in dem Artikel weiter. Der russische Präsident Wladimir Putin hat die russischen Verluste bislang stets heruntergespielt – laut ihm verliere die ukrainische Armee etwa 50.000 Menschen pro Monat, erklärte Putin laut der russischen Nachrichtenagentur Tass Anfang Juni.

Was die "unwiederbringlichen Verluste" betreffe, liege das Verhältnis bei "eins zu fünf": Demnach geht Putin offenbar von 10.000 russischen Soldaten aus, die im Monat sterben, hochgerechnet etwa 280.000 Soldaten insgesamt.

Ukrainische Truppen schießen offenbar erneut Su-25-Kampfjet ab

17.35 Uhr: Die ukrainischen Streitkräfte wollen erneut einen russischen Su-25-Kampfjet in der Region Donezk abgeschossen haben. Laut einer Meldung der Truppe Khortytsky auf Telegram, die von der ukrainischen Nachrichtenagentur Unian verbreitet wird, soll das Flugzeug in der Nähe von Pokrowsk abgeschossen worden sein, während es auf Stellungen der Verteidigungskräfte feuerte. "Jetzt brennt es in den Steppen des ukrainischen Donbass aus", heißt es in der Mitteilung weiter, aus der mehrere Medien zitieren. Diese Informationen können zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

Ukraine spricht bei zerstörten Abwehrsystemen von Attrappen

15.58 Uhr: Bei den zwei von Russland zerstörten angeblichen Abschussrampen für Patriot-Boden-Luft-Raketensysteme soll es sich nach ukrainischen Angaben um Attrappen handeln. Das russische Verteidigungsministerium teilt mit, der Angriff habe sich im Gebiet des Schwarzmeerhafens Juschne ereignet. Es sei auch eine Radarstation zerstört worden. Dabei sollen auch ballistische Raketen vom Typ Iskander-M eingesetzt worden sein. Laut dem Kommandeur der ukrainischen Luftwaffe, Mykola Oleschtschuk, hat Russland aber nur Anlagen getroffen, die zur Täuschung der Angreifer installiert wurden. Die Nachrichtenagentur Reuters kann die Darstellung beider Seiten nicht unabhängig überprüfen.

Russland: Haben zwei Patriot-Luftabwehrsysteme zerstört

7.34 Uhr: In der ukrainischen Region Odessa seien zwei Abschussrampen für Patriot-Boden-Luft-Raketensysteme zerstört worden, berichten russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf das Verteidigungsministerium. Dabei seien Iskander-Raketen eingesetzt worden. Die Patriot-Systeme seien in der Nähe des Hafens Juschnes aufgestellt worden.

Gasleitung auf der Krim steht in Flammen

2.55 Uhr: Auf der Krim ist an einer Gaspipeline ein Feuer ausgebrochen. Nach russischen Angaben ist ein Unfall die Ursache. "Mitarbeiter des Ministeriums für Notfallsituationen kontrollieren den Umfang des Feuers", teilte die von Russland installierte Verwaltung der Krim in ihrer Nachrichten-App Telegram am späten Samstag (Ortszeit) mit. Das Feuer sei in der Nähe des Dorfes Vinogradnoye ausgebrochen, bereitete sich auf den nahe gelegenen Wald aus und unterbrach die Gasversorgung des Ferienortes Aluschta und von mehr als einem Dutzend Siedlungen.