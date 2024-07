Anzeige: Laufabenteuer in Lappland gewinnen

Ukrainer erobern modernsten russischen Panzer. Scholz wirft Russland eine "unglaubliche Aufrüstung" vor. Alle Informationen im Newsblog.

3.55 Uhr: Laut einem aktuellen Bericht des britischen Militärgeheimdienstes haben die russischen Streitkräfte in der Ukraine während der Monate Mai und Juni 2024 erhebliche Verluste erlitten. Die durchschnittliche tägliche Zahl der russischen Verluste (Tote und Verwundete) stieg auf Konflikthöchststände von 1.262 und 1.163. Insgesamt hat Russland in den vergangenen zwei Monaten wahrscheinlich mehr als 70.000 Soldaten verloren (getötet und verwundet).

Der Anstieg der Verluste spiegelt nach Ansicht des britischen Militärgeheimdienstes die Eröffnung einer neuen Front in der Region Charkiw durch Russland wider, während gleichzeitig die gleiche Intensität offensiver Operationen entlang der restlichen Front beibehalten wurde. Diese neue Vorgehensweise habe den Druck auf die Frontlinie erhöht. Eine effektive ukrainische Verteidigung und mangelnde Ausbildung der russischen Truppen reduzierten nach Ansicht der Briten Russlands Fähigkeit, taktische Erfolge zu erzielen, trotz der Versuche, die Frontlinie weiter auszudehnen. Der Bericht des britischen Geheimdienstes prognostiziert, dass die Verlustrate Russlands in den nächsten zwei Monaten wahrscheinlich weiterhin durchschnittlich über 1.000 pro Tag liegen wird, da Russland weiterhin versucht, die ukrainischen Positionen durch massive Angriffe zu überflügeln.

Schießerei in russischer Kaserne – Tote

2.30 Uhr: Unter russischen Soldaten soll es einen Amoklauf mit mehreren Toten gegeben haben. Der Vorfall soll sich am Donnerstag in einer Kaserne in Belgorod, unweit der ukrainischen Grenze zugetragen haben. Wie der russischen Sicherheitskräften nahestehende Telegram-Kanal "Baza" berichtet, sei eine Suche nach einem Soldaten im Gange, der eine Kalaschnikow und 70 Schuss Munition besessen haben soll. Die Waffe sei mittlerweile gefunden worden.

Laut "Baza" seien mindestens zwei Menschen getötet worden, eine Person sei verletzt. Der mutmaßliche 29-jährige Täter soll ein Mann aus Zentralrussland sein. Es wird vermutet, so "Baza", dass es sich um eine Rachetat an Kameraden handelt.

Freitag, 12. Juli

Verteidigungsminister von Russland und USA telefonieren

19.32 Uhr: Die Verteidigungsminister der USA und Russlands haben nach Angaben beider Seiten erneut miteinander telefoniert. Das Gespräch von Lloyd Austin und Andrej Beloussow sei auf Initiative der russischen Seite zustandegekommen, sagt eine Sprecherin des US-Verteidigungsministeriums. Austin habe die Bedeutung des Aufrechterhaltens von Gesprächskanälen angesichts des Ukraine-Kriegs betont. Das russische Ministerium erklärt, beide Politiker hätten sich über die Vermeidung von Sicherheitsrisiken und der Minimierung eines Eskalationsrisikos ausgetauscht.

Putin erhöht Steuern wegen Ukraine-Krieg

19.29 Uhr: Im Bemühen um zusätzliche Einnahmen zur Finanzierung der Offensive in der Ukraine hat Russlands Präsident Wladimir Putin Gesetzesänderungen unterzeichnet, die Steuererhöhungen in Milliardenhöhe vorsehen. Putin unterschrieb am Freitag eine Reihe von Änderungen des Steuergesetzes, die unter anderem eine Erhöhung der Einkommenssteuersätze für Spitzenverdiener sowie der Körperschaftssteuer für Unternehmen vorsehen. Die Erhöhungen bringen nach Schätzungen des Finanzministeriums umgerechnet rund 27 Milliarden Euro pro Jahr ein.

Die Pläne waren im Mai vom Finanzministerium vorgestellt worden. Anfang der Woche wurden die Gesetzesänderungen vom Parlament verabschiedet. Finanzminister Anton Siluanow hatte im Mai erklärt, die Änderungen, die im Land als "Systemreformen" bezeichnet werden, zielten auf ein "gerechtes und ausgewogenes Steuersystem" ab. Die zusätzlichen Mittel würden das "wirtschaftliche Wohlergehen" Russlands fördern und in eine Reihe von öffentlichen Investitionsprojekten fließen.