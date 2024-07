DFB-Frauen: Knallharte Kritik an Olympia

Olympia-Entscheidung fällt am Samstag aus

Olympiasieger fällt Ehering in die Seine

Der ukrainische Geheimdienst SBU will Anschläge in der EU verhindert haben. Russland nutzt Billigdrohnen zur Ortung ukrainischer Luftabwehrsysteme. Alle Informationen im Newsblog.

Russischer Armeegeneral wegen Korruption verhaftet

11.04 Uhr: Ein Gericht in Moskau hat wegen Korruptionsverdachts Untersuchungshaft gegen einen russischen Armeegeneral angeordnet. Der frühere Vizeverteidigungsminister Dmitri Bulgakow sei in das Untersuchungsgefängnis Lefortowo gebracht worden, meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass. Dort sitze bereits ein anderer früherer Vizeverteidigungsminister, Timur Iwanow, ein.

Der 69-jährige Bulgakow war in den ersten Monaten des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine für die materiell-technische Ausstattung der Streitkräfte zuständig gewesen, bis er nach zahlreichen Pannen am 24. September 2022 entlassen wurde. Nach Angaben von Ermittlern soll unter Bulgakow ein System zur Versorgung der Truppen mit minderwertigem Proviant aus Trockenrationen zu überhöhten Preisen geschaffen worden sein. So sei etwa Rindfleisch durch Schwein und Huhn ersetzt und auch die Kalorienzahl der Versorgungspakete gesenkt worden.

Während die russischen Soldaten minderwertigen Proviant erhalten hätten, soll der General in Saus und Braus gelebt haben. Er erhielt wohl ein Jahreseinkommen von 15 Millionen Rubel (158.000 Euro) und besaß eine Villa, eine Wohnung und mehrere Grundstücke. Bulgakow hatte darum gebeten, die Untersuchungshaft im Hausarrest abzusitzen. Dies wurde jedoch abgelehnt, berichtete Tass.

Mehrere ukrainische Drohnen in russischer Grenzregion

0.55 Uhr: Der Gouverneur der südrussischen Grenzregion Bryansk teilt mit, dass russische Luftabwehreinheiten am späten Freitagabend innerhalb einer Stunde zwölf ukrainische Drohnen abgefangen haben. "Dank unserer tapferen Verteidiger wurden alle Luftziele abgefangen und zerstört", schreibt Gouverneur Alexander Bogomaz in der Messaging-App Telegram. Wjatscheslaw Gladkow, der Gouverneur der Region Belgorod, die ebenfalls an der ukrainischen Grenze im Südosten des Landes liegt, teilt mit, dass drei Drohnenangriffe und eine Reihe von Granateneinschlägen Fensterscheiben zertrümmert und einige andere Schäden an Gebäuden verursacht hätten.

Selenskyj spricht von schwieriger Lage im Osten

21.33 Uhr: Die ukrainischen Streitkräfte sind im Osten des Landes nach Darstellung von Präsident Wolodymyr Selenskyj schwer unter Druck. Vor allem die Lage rund um Pokrowsk im Gebiet Donezk sei von der Militärführung gründlich analysiert worden, sagt Selenskyj in seiner allabendlichen Videoansprache. "Dieses Gebiet war und ist nach wie vor der Schwerpunkt der russischen Angriffe." Es müsse alles getan werden, um die ukrainischen Verteidigungspositionen in der Region zu stärken.

Ohne einen konkreten Anlass zu nennen, spricht er allen ukrainischen Verbänden, die russische Stützpunkte und Logistik in den besetzten Gebieten angriffen, "besondere Anerkennung" aus: "Der Besatzer muss spüren, dass dies ukrainisches Land ist", sagt Selenskyj

Russland gibt an britische Kampfflugzeuge über dem Schwarzen Meer abgefangen zu haben

18.35 Uhr: Russland hat eigenen Angaben zufolge einen Kampfjet vom Typ Su-27 entsandt, um zwei britische Kampfflieger und ein Aufklärungsflugzeug über dem Schwarzen Meer abzufangen. Die britischen Militärflugzeuge hätten sich daraufhin von der russischen Grenze entfernt, teilt das Verteidigungsministerium in Moskau mit.

Finnland verdächtigt russisches Schiff wegen Seegebietsverletzung

16.29 Uhr: Die finnische Regierung verdächtigt nach eigenen Angaben ein russisches Schiff einer unberechtigten Fahrt in finnischem Ostseegebiet. Die Behörden untersuchten den Vorfall vom Freitag im Finnischen Meerbusen, teilt das Verteidigungsministerium mit.

Ehemalige russischer Vize-Verteidigungsminister wegen Korruption festgenommen

15.07 Uhr: In Russland ist der frühere Vize-Verteidigungsminister Dmitri Bulgakow wegen Korruptionsvorwürfen festgenommen und angeklagt worden. Es sei eine Untersuchung in Gange, um seine "illegalen Aktivitäten" zu untersuchen, meldet die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA am Freitag unter Berufung auf den Inlandsgeheimdienst FSB.

Bulgakow sei in ein Untersuchungsgefängnis in Moskau gebracht worden. Bis zu seiner Entlassung aus dem Amt im September 2022 war er für die Militärlogistik verantwortlich. Er ist der bislang letzte in einer ganzen Reihe ranghoher Personen im Verteidigungsministerium, die wegen Korruption angeklagt wurden.