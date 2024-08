Musiker stirbt nach einem Monat in Rente

Russland droht zwei italienischen Journalisten. Belarus befürchtet einen angeblichen Angriff der Ukraine. Alle Informationen im Newsblog.

Ukraine darf kanadische Waffen in Russland nutzen

7.06 Uhr: Die Ukraine darf bei ihrem Vorstoß in der Region Kursk Waffen einsetzen, die sie aus Kanada bekommen hat. Das geht aus einer Mail von Andrée-Anne Poulin, einer Sprecherin des kanadischen Verteidigungsministeriums, an "Politico" hervor.

"Die Ukrainer wissen am besten, wie sie ihre Heimat verteidigen können, und wir sind entschlossen, ihre Fähigkeit zu unterstützen", erklärte Poulin. "Kanada unterstützt standhaft das Recht der Ukraine, sich gegen den illegalen und ungerechtfertigten Krieg Russlands zu verteidigen."

Wegen Bericht: Russland droht italienischen Journalisten

6.48 Uhr: Das russische Außenministerium hat am Freitag die italienische Botschafterin vorgeladen, um sich über ein Team des Fernsehsenders Rai Italia zu beschweren. Zwei Journalisten des Senders hatten in dieser Woche eine Einheit der ukrainischen Armee bei ihrem Vorstoß in die russische Region Kursk begleitet und einen Bericht darüber veröffentlicht.

Daraufhin berichteten russische Telegram-Kanäle, dass die russischen Sicherheitskräfte Strafanzeige gegen die Journalisten wegen "illegalen Überschreitens der Staatsgrenze" erstatten wollen.

Das Ministerium drohte den Journalisten mit strafrechtlicher Verfolgung in Russland und erklärte, dass "die zuständigen Dienststellen die notwendigen Schritte unternehmen, um die Umstände des vom Rai-Team begangenen Verbrechens zu ermitteln".

Samstag, 17. August

Ukraine meldet Fortschritte bei Offensive in Kursk

22.35 Uhr: Die ukrainische Armee ist nach eigenen Angaben in der russischen Region Kursk weiter vorgerückt. "Die Einheiten der Angriffstruppe setzen ihren Kampf fort und sind in einigen Gebieten ein bis drei Kilometer weiter vorgedrungen", sagt Oberbefehlshaber Oleksandr Syrsky bei einem Treffen mit Präsident Wolodymyr Selenksyj. Die Kämpfe würden an der gesamten Frontlinie fortgesetzt, fügt Syrsky hinzu.

Er hoffe, bei Gefechten im etwa 13 Kilometer hinter der Grenze gelegegen Dorf Mala Loknya "viele Gefangene" nehmen zu können. Selenskyj hatte zuvor gesagt, Gefangene sollten gegen in Russland inhaftierte ukrainische Kriegsgefangene ausgetauscht werden.

USA erwägen Lieferung neuer Langstreckenwaffen an die Ukraine

20.36 Uhr: Die USA wollen offenbar weitere Langstreckenflugkörper in die Ukraine liefern. Diese sollen dann wohl von F-16-Kampfjets abgefeuert werden. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ukraine zerstört wohl Brücken in Kursk – Russen abgeschnitten?

18.21 Uhr: Laut russischen Angaben hat die Ukraine mindestens eine Brücke über den Fluss Seim in der Region Kursk zerstört. Dabei soll es sich um eine Brücke nahe dem Ort Glaschkowo handeln, wie mehrere russische Telegramkanäle unter Bezug auf einen Berater des Gouverneurs von Kursk berichten. Es kursieren Fotos des zerstörten Bauwerks. Zudem soll eine weitere Brücke weiter westlich nahe Zvannoe beschädigt oder ebenfalls zerstört sein. Möglicherweise haben die ukrainischen Streitkräfte die Brücken mit HIMARS-Mehrfachraketenwerfern oder Fliegerbomben angegriffen. Bisher gibt es keine offizielle Bestätigung der Zerstörungen.

In dem betroffenen Gebiet sollen sich zwischen 700 und 1.000 russische Soldaten aufhalten, heißt es. Wenn die Brücken tatsächlich zerstört sind, wären diese Soldaten von Versorgungswegen abgeschnitten und könnten in naher Zukunft in Bedrängnis kommen. Von Osten rücken die ukrainischen Streitkräfte vor, die seit mehr als einer Woche eine Operation in Kursk durchführen.

