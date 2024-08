Die ukrainische Führung wirft Belarus vor, Soldaten und Panzer an der gemeinsamen Grenze zusammenzuziehen. Befiehlt Wladimir Putin nun dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko den Angriff auf die Ukraine?

Es gibt kaum einen anderen Staatschef, den Wladimir Putin in den vergangenen Jahren häufiger getroffen hat als ihn: Alexander Lukaschenko. Der belarussische Machthaber und der Kremlchef fahren gemeinsam Ski, spielen Eishockey oder spazieren durch russische Wälder. Damit wollen Putin und Lukaschenko vor allem die enge Verbundenheit zwischen Russland und Belarus demonstrieren. Doch das ist nur Fassade.

Belarus war seit dem Zerfall der Sowjetunion abhängig von Russland, aber Lukaschenko ist in den vergangenen Jahren immer mehr zu Putins Marionette geworden. Nach der gefälschten Wahl 2020 und den massiven gesellschaftlichen Protesten gegen sein Regime in Belarus, hielt ihn auch Putin an der Macht. Russland drohte mit einer militärischen Intervention, schickte Spezialeinheiten, um das belarussische Regime zu unterstützen. Seither ist Diktator Lukaschenko im Westen geächtet und vollends in den Fängen des Kremls.

Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis Putin Lukaschenko seine Unterstützung in Rechnung stellt – und die Rechnung kam mit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine. Belarus wurde zum Aufmarschgebiet für den russischen Vorstoß in Richtung Kiew, von belarussischem Staatsgebiet flogen Raketen auf Ziele in der Ukraine. Und nun könnte Putin noch mehr fordern.

Denn Belarus zog Soldaten, Panzer und Flugabwehr in der Nähe der ukrainischen Grenze zusammen. Zwingt Putin das belarussische Regime, die Ukraine anzugreifen oder zumindest dem Kreml dabei zu helfen, die südrussische Region Kursk gegen die ukrainische Offensive zu verteidigen?

Lukaschenko möchte eigentlich in dem Krieg nicht intervenieren, denn das könnte ihm am Ende den Kopf kosten.

Ukraine droht dem belarussischen Regime

Die ukrainische Regierung bestätigte die belarussischen Truppenverlegungen erstmals am Sonntag. Nach Angaben des Außenministeriums in Kiew wurden in der Region Gomel in Belarus neue Einheiten mit Panzern, Artillerie und Flugabwehr beobachtet. Daneben seien auch Söldner der ehemaligen russischen Wagner-Truppe erkannt worden.

Das ukrainische Außenministerium rief die Verantwortlichen in Minsk auf, "unter dem Druck Moskaus keine für das eigene Land tragischen Fehler zu begehen" und die Truppen auf eine angemessene Entfernung von der gemeinsamen Grenze zurückzuziehen. Kiew betonte zugleich, "keine wie auch immer gearteten feindlichen Aktionen" gegen das belarussische Volk zu planen.

Die deutliche Drohung gegenüber dem Nachbarland zeigt, dass die Nerven in Kiew schon jetzt blank liegen. Sollte Belarus wirklich in dem Krieg angreifen, würde das die Front weiter überdehnen und die ukrainischen Verteidiger müssten im Norden Truppen einsetzen, die an anderen Frontabschnitten dringend benötigt werden. Zudem ist noch immer unklar, welches Motiv der belarussische Diktator mit diesem Manöver verfolgen würde.

Lukaschenko hatte erst vor wenigen Tagen zwar die Truppenverstärkungen in Richtung der Grenze zur Ukraine angekündigt. Aber als Grund dafür nannte er umgekehrt starke Truppenansammlungen auf ukrainischer Seite. Dort habe die Ukraine bis zu 120.000 Soldaten stationiert, behauptete er. Doch Belege dafür gibt es nicht.

Ohnehin kann das nicht der eigentliche Grund für die belarussischen Truppenbewegungen sein, denn die ukrainische Armee würde wahrscheinlich nicht mitten im Krieg mit Russland Belarus angreifen. Denn trotz der politischen Unterstützung für Putin spielte Minsk bisher keine aktive Rolle in dem Krieg.

Lukaschenkos Angst vor der Meuterei

Ob sich das nun ändert, hängt in erster Linie von der Strategie des Kremls ab. Denn nicht nur für Lukaschenko wäre ein offizieller Kriegseintritt sehr risikoreich, sondern auch für Russland.