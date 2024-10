Der belarussische Diktator Lukaschenko warnt russische Propagandisten, die eine Annexion seines Landes fordern. Tausende nordkoreanische Soldaten sollen bereits auf ihren Einsatz an der Front warten. Alle Informationen im Newsblog.

Lukaschenko warnt Russlands Scharfmacher: "Würde Krieg bedeuten"

18.15 Uhr: Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat mit Krieg gedroht, sollte Russland versuchen, sein Land zu annektieren. Das sagte Lukaschenko in einem Interview mit der russischen Zeitung "Iswestija". "Ihr seid kleiner, wir sind größer, und wir haben diese oder jene Art von Wirtschaft. Wir werden euch helfen. Und dann schließt ihr euch Russland an. Dieser Ansatz ist inakzeptabel", so Lukaschenko mit Blick auf Stimmen aus Russland, die den Anschluss von Belarus fordern. Der Dikator fügte hinzu: "Er ist unmöglich und nicht durchführbar. Ich habe sogar Angst, es zu sagen, aber das würde Krieg bedeuten."

Lukaschenko betonte, dass er im engen Kontakt zum russischen Präsidenten Wladimir Putin stehe und diese Frage dabei nie aufgekommen sei. In Russland aber seien "manche Menschen ruhelos, sogar in den höheren Kreisen", so Lukaschenko. Man müsse das unterbinden.

Beide Länder würden bereits im Rahmen der Russisch-Belarussischen Union zusammenarbeiten, so Lukaschenko. "Wir können Beziehungen aufbauen, die enger und stärker sind als in einem Einheitsstaat. Und niemand wird sich beschweren", fügte Lukaschenko hinzu, doch ein Beitritt seines Landes zu Russland sei "eine törichte Aufgabe".

"Wir sind nicht mehr im Mittelalter, wo man ein Gebiet erobert, Steuern eintreibt und alles ist gut – die Welt hat sich verändert, sie ist jetzt anders", so Lukaschenko. "Es gibt also keinen Grund, sich solch törichte Aufgaben zu stellen, und man muss immer daran denken, was als Nächstes kommt."

Selenskyj lehnt wohl Besuch des UN-Generalsekretärs ab

15.09 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat offenbar einen Besuch von UN-Generalsekretär Antonio Guterres in Kiew abgelehnt, nachdem dieser an einem Gipfeltreffen in Russland teilgenommen hatte. Nach dem Treffen der sogenannten Brics-Staaten im russischen Kasan habe Guterres in die Ukraine kommen wollen, "aber der Präsident hat seinem Besuch nicht zugestimmt", erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Freitag aus Präsidentschaftskreisen. Als Grund wurde die "Demütigung von Vernunft und internationalem Recht in Kasan" genannt.

Guterres hatte diese Woche am Brics-Treffen im zentralrussischen Kasan teilgenommen und sich dort auch zu einem Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin getroffen. Einem UN-Sprecher zufolge bekräftigte der Generalsekretär dabei, dass der russische Einmarsch in der Ukraine einen Verstoß gegen das Völkerrecht und die Charta der Vereinten Nationen darstelle. Zudem sprach Guterres sich in Kasan für einen "gerechten Frieden" in der Ukraine aus.

13.40 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj geht davon aus, dass Russland in Kürze nordkoreanische Soldaten im Angriffskrieg gegen die Ukraine einsetzen wird. "Das ist eine klare Eskalation", schreibt Selenskyj auf X. Seine Aussagen stützen sich auf Geheimdienstinformationen, die davon ausgehen, dass die Soldaten ab dem 27. oder 28. Oktober in die Kampfzone verlegt werden. Dies zeige die Absicht des russischen Präsidenten Wladimir Putin, den Krieg fortzuführen.