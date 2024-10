EU-Kommission: Ab 2025 konkrete Gespräche über Ukraine-Beitritt

16.46 Uhr: Die Verhandlungen für einen EU-Beitritt der Ukraine sollen nach Einschätzung der Europäischen Kommission im kommenden Jahr konkreter werden. Trotz des russischen Angriffskriegs habe das Land sein starkes Engagement für Reformen in vielen Bereichen weiter vorangetrieben, heißt es in einem Bericht der Brüsseler Behörde. Unter der Voraussetzung, dass die Ukraine alle Bedingungen erfülle, hoffe man daher, die Verhandlungen über Grundlagen "so bald wie möglich im Jahr 2025" aufnehmen zu können. Dazu gehören etwa die Themen Grundrechte, Justiz, Freiheit und Sicherheit sowie die Finanzkontrolle.

Selenskyj: Haben bisher nur zehn Prozent der US-Hilfen erhalten

Selenskyj kritisiert Partner scharf: "Es gibt nichts Vertrauliches mehr"

14.55 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seine Partner in den USA wegen mutmaßlich durchgestochener Informationen scharf kritisiert. "Sie sehen, was jetzt in den Medien passiert. Sie sagen, dass die Ukraine eine Menge Tomahawk-Raketen haben will oder haben wollte und so weiter", sagt Selenskyj in einem Interview mit führenden skandinavischen Medien. "Aber das waren vertrauliche Informationen zwischen der Ukraine und dem Weißen Haus. Wie sollen wir diese Nachrichten verstehen? Das bedeutet, dass es nichts Vertrauliches zwischen den Partnern gibt", so der Präsident. Damit bestätigte Selenskyj zumindest indirekt einen entsprechenden "New York Times"-Bericht.