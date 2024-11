Selenskyj: Krieg nächstes Jahr diplomatisch beenden

EU besorgt wegen russischer Drohnen aus China

Opfer in Russlands Armee haben immer höheres Alter

FDP erwägt Bundestagsabstimmung über Taurus

3.20 Uhr: Noch vor der vorgezogenen Bundestagswahl will FDP-Fraktionschef Christian Dürr womöglich einen Antrag über die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine im Bundestag zur Abstimmung stellen. "Das wäre eine Möglichkeit. Und ich kann mir durchaus vorstellen, wenn ich mir die Aussagen von Union und Grünen anschaue, dass so ein Antrag Erfolg haben könnte", sagte Dürr der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) von Samstag. "Wenn die Situation in der Ukraine dramatisch ist, dann braucht es ja nicht in erster Linie Geld", fuhr er fort.