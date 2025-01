Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Donald Trump ist nun offiziell Präsident der Vereinigten Staaten. Der neue Machthaber im Weißen Haus beeinflusst schon jetzt den Krieg in der Ukraine – mit Folgen für Wladimir Putin und die ukrainischen Verteidiger.

Für ihn war es ein Jubeltag, an dem er sich vor allem selbst feierte. US-Präsident Donald Trump ist seit seiner Amtseinführung zurück an der Macht. Er ließ es sich am Montag nicht nehmen, sich als "Befreier" zu inszenieren und ein "goldenes Zeitalter" der USA auszurufen. Es sind Worte, die plötzlich Gewicht bekommen, weil Trump nun wieder für vier Jahre die politischen Geschicke der USA bestimmen wird.

Deshalb hören internationale Staats- und Regierungschefs genauer hin, wenn Trump öffentlich etwas sagt. Der US-Präsident erwähnte die Ukraine, Kremlchef Wladimir Putin oder die europäischen Nato-Partner der USA in seiner Antrittsrede mit keinem Wort. Trotzdem kündigte Trump an, andere Staaten zahlen zu lassen und die USA wieder zur dominierenden Supermacht zu machen.

Video | So lief die Amtseinführung von Donald Trump Player wird geladen Quelle: reuters

Das löst neue Ängste in Europa aus. Denn die militärischen Fähigkeiten der USA sind die Grundlage für die europäische Verteidigungsfähigkeit der Nato. Trump sieht sein Land offenbar weiterhin als Hegemon.

Auch in China und Russland, die eine multipolare Weltordnung anstreben, löst das Unruhe aus. Kein Zufall also, dass sich Wladimir Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping am Dienstag noch einmal ihrer gegenseitigen Partnerschaft versichert haben. Putin erklärte: "Wir bauen unsere Beziehung auf der Grundlage von Freundschaft, gegenseitigem Vertrauen und Unterstützung, Gleichstellung und gegenseitigem Nutzen auf."

Russland sucht nach besserer Verhandlungsposition

Mit dem Amtsantritt von Trump am 20. Januar wächst in der Ukraine die Unsicherheit über die künftige Unterstützung durch die USA. Der 78-Jährige hatte im Wahlkampf angekündigt, den Krieg in 24 Stunden beenden zu wollen, was in Kiew Befürchtungen über mögliche Zugeständnisse an Russland auslöste. Ukrainische Soldaten und Zivilisten blicken daher mit Sorge auf die kommenden Monate und die mögliche Neuausrichtung der US-Außenpolitik.

Die Befürchtung in Kiew: Trump könnte beide Seiten an den Verhandlungstisch zwingen. Aber sollte der Kreml das nicht wollen, könnten die USA ihre Unterstützung für die ukrainische Armee ausbauen. Trump ist also eine Blackbox für den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj – aber auch für Putin.

Deswegen haben Russland und die Ukraine ihre militärischen Anstrengungen in den vergangenen Monaten noch einmal gesteigert. Die Idee dahinter war, dass aus Perspektive des Kremls möglichst große Geländegewinne vorwiegend die russische Position am Verhandlungstisch verbessern sollten. Aber auch die Ukraine hat mit ihrer Besetzung von Teilen der südrussischen Region Kursk ein strategisches Faustpfand in der Hand, das mit Blick auf einen möglichen Waffenstillstand noch sehr wertvoll sein könnte.

Deswegen soll Putin seiner Armeeführung aufgetragen haben, das russische Territorium bis zu Trumps Machtübernahme zurückzuerobern. Dafür nahm Russland nicht nur massive Menschen- und Materialverluste in Kauf, sondern schickte auch Tausende nordkoreanische Soldaten in den Tod. Seit der Amtseinführung in den USA am Montag ist klar: Putins Plan ist gescheitert, die Ukrainer halten bisher in der Region stand.

Putin scheitert in Kursk