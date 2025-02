Trump hatte in dieser Woche sowohl mit Kremlchef Wladimir Putin als auch mit Selenskyj telefoniert und erklärt, ein Nato-Beitritt der Ukraine könne kein Teil einer Friedenslösung sein, da Russland dies "niemals akzeptieren würde". Starmer macht hingegen deutlich, dass es keine Verhandlungen über die Ukraine ohne die Ukraine geben dürfe. Die britische Regierung verwies darauf, dass sich die westlichen Alliierten bereits im vergangenen Jahr darauf verständigt hätten, die Ukraine auf dem Weg in das Militärbündnis zu unterstützen.

Insider: Treffen mit Selenskyj und Vance verzögert sich

Ukraine soll Entwurf für Rohstoffabkommen übergeben haben

Die Ukraine hat einem Insider zufolge einen ersten Entwurf für ein Rohstoffabkommen ausgearbeitet und den USA zur Prüfung übergeben. Das sagt ein Vertreter der ukrainischen Delegation am Rande der Sicherheitskonferenz in München. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte sich bereiterklärt, den USA Zugang zu den Vorkommen an Seltenen Erden in der Ukraine zu gewähren im Gegenzug für militärische Hilfen.