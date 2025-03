Russland und die Ukraine greifen sich gegenseitig mit Drohnen an. Trumps Politik treibt US-Veteranen in den Ukraine-Krieg. Alle Entwicklungen im Newsblog.

CDU-Politiker erntet scharfe Kritik für Nord-Stream-2-Vorstoß

Feuer in russischer Energieanlage nach Drohnenangriff

Die Ukraine hat in der Nacht russischen Behördenangaben zufolge erneut eine Energieanlage angegriffen. Bei einem Drohnenangriff auf das Gebiet Astrachan an der Wolga sei ein Mensch verletzt worden, teilte der Gouverneur der Region, Igor Babuschkin, am Montag auf Telegram mit. Die Attacke habe der Energie- und Treibstoffindustrie gegolten. "Beim Absturz der Drohnentrümmer auf das Gebiet des Objekts ist es zu einem Brand gekommen", so Babuschkin.

Die Feuerwehr sei rasch zur Stelle gewesen, die Lage unter Kontrolle, heißt es weiter. Es ist nicht der erste Angriff auf wichtige Energieobjekte in Astrachan. Im Februar wurde dort eine gasverarbeitende Fabrik in Brand gesetzt.

Ukraine: 90 von 174 russischen Drohnen in der Nacht abgeschossen

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben in der Nacht 90 von 174 russischen Drohnen abgeschossen. 70 Drohnen seien mit elektronischer Kriegsführung unschädlich gemacht worden, teilte das Verteidigungsministerium am Montag mit.

Trump treibt US-Veteranen in den Ukraine-Krieg

Immer mehr US-Amerikaner schließen sich offenbar der ukrainischen Armee an. Das berichtet die Zeitung "The Kyiv Independent". Für viele ist Donald Trumps Schwenk in der Ukraine-Politik eine Motivation. Für die Ukraine sind die Soldaten essenziell: Viele von ihnen haben wertvolle Kampferfahrung, und Kiews Truppen mangelt es an Personal. Mehr zu den ausländischen Kämpfern in ukrainischen Reihen lesen Sie hier.