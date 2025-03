Pistorius: Putin hat kein Interesse an Waffenruhe

Russland will Truppen in der Arktis aufstocken

Kremlherrscher Wladimir Putin will mehr Truppen in die Arktis schicken. Damit will er ein Signal an die Nato schicken. Ein neues U-Boot soll die nördlichen Seewege sichern. Lesen Sie hier mehr dazu.