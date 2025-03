Newsblog zum Ukraine-Krieg Trump: Stehen kurz vor Rohstoff-Deal mit Ukraine

Trump ist vor den Gesprächen optimistisch.

Drei russische Journalisten sollen in der Ostukraine getötet worden sein. Donald Trump zeigt sich in Sachen Rohstoff-Deal optimistisch. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Kreml empört sich über ein Gemälde von Selenskyj

Russland zufrieden über "konstruktiven Dialog"

Russland hat sich zufrieden über die Gespräche mit den USA zu einer Waffenruhe im Ukraine-Krieg geäußert. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass berichtete, sprach der russische Unterhändler Grigori Karassin nach den Verhandlungen in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad von einem "Eindruck eines konstruktiven Dialogs". Die Unterredungen mit den Vereinigten Staaten seien nötig und würden gebraucht, sagte Karassin demnach. Mehr dazu lesen Sie hier.

Trump: Stehen kurz vor Rohstoff-Deal mit Ukraine

US-Präsident Donald Trump zeigt sich weiter zuversichtlich, dass ein Abkommen über eine strategische Rohstoff-Partnerschaft mit der Ukraine unmittelbar bevorsteht. Finanzminister Scott Bessent habe ihm gesagt, dass das Abkommen über seltene Erden mit der Ukraine so gut wie abgeschlossen sei, sagte Trump nach einer Kabinettssitzung. "Sie unterzeichnen das in Kürze."

Der Präsident wiederholte noch einmal seine unwahre Behauptung, dass Europa der Ukraine die Hilfsgelder nur als Darlehen geben würde und die USA das Geld in die Ukraine bisher nur so hineingepumpt hätten. Das sei sehr unfair und deshalb werde das Abkommen über seltene Erden geschlossen. Vergangene Woche hatte sich Trump schon einmal zuversichtlich geäußert, dass ein Abkommen in Kürze kommen werde.

Russische Journalisten in Ostukraine getötet

Drei russische Medienvertreter sind nach Angaben ihrer Medien an der Front in der Ostukraine getötet worden. Ein Reporter arbeitete demnach für die Moskauer Zeitung "Iswestija", ein Kameramann und ein Fahrer waren für den Militär-Fernsehkanal Swesda im Einsatz. Sie seien durch ukrainischen Artilleriebeschuss ums Leben gekommen, berichtete Swesda.

Ein genauer Ort wurde nicht genannt. Der "Iswestija"-Reporter hatte seine letzte Reportage aus der Nähe der umkämpften ukrainischen Stadt Kupjansk im Gebiet Charkow geschickt.

Treffen USA-Russland beendet – gemeinsames Papier Dienstag

Die USA und Russland haben sich bei Gesprächen über den Ukraine-Krieg in Saudi-Arabien nach russischen Medienberichten auf eine gemeinsame Erklärung verständigt. Das Papier solle am Dienstag veröffentlicht werden, meldeten die staatlichen russischen Nachrichtenagenturen Tass und Ria Nowosti unter Berufung auf Quellen in der Delegation aus Moskau. Das Treffen in Riad habe etwa zwölf Stunden gedauert. Details wurden nicht genannt.

Ukraine: 88 Verletzte bei russischen Raketenangriffen auf Sumy

Während die Gespräche zwischen den amerikanischen und russischen Delegationen in Saudi-Arabien liefen, sind nach ukrainischen Angaben mindestens 88 Menschen bei russischen Raketenangriffen auf die Stadt Sumy im Nordosten verletzt worden. Mehrere Wohnhochhäuser, ein Krankenhaus und eine Schule seien bei den Angriffen getroffen worden, teilt der Gouverneur der Region Wolodymyr Aftiukh in einem Video mit, auf dem hohe Rauchwolken zu sehen waren. "Russland muss damit aufhören unsere Städte zu bombardieren, anstatt hohle Erklärungen über den Frieden abzugeben", erklärte der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha dazu.

Russische Region zahlt Schülerinnen Prämie für Schwangerschaften

Ukraine wehrt über 140 russische Angriffe ab

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben Dutzende russische Angriffe abwehren können. Auf Facebook erklärte der ukrainische Generalstab am Montag, dass es im Laufe des vergangenen Tages zu insgesamt 140 Gefechten gekommen sei, wobei fast die Hälfte davon in der Region um die Stadt Pokrowsk stattgefunden hätten.

Dabei hätten die russischen Invasoren über den kompletten Frontverlauf zurückgeschlagen werden können, hieß es. Dem Generalstab zufolge leisten auch die ukrainischen Truppen in der russischen Region Kursk immer noch erbitterten Widerstand, trotz zahlreicher russischer Luftangriffe.

Russland will Angriff auf Öllager abgewehrt haben

Die Ukraine hat nach russischen Angaben ein Öllager in der südrussischen Region Krasnodar mit einer Drohne angegriffen. Die Drohne sei von der russischen Flugabwehr abgeschossen worden und etwa sieben Kilometer von dem Lager entfernt eingeschlagen, teilte das Verteidigungsministerium mit.