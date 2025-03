Im Video: Raketen zerstören russische Helikopter

Ukrainische Streitkräfte treffen Russlands Kriegsmaschinen. Aufnahmen zeigen das präzise Einschlagen der Raketen. Sehen Sie das Video hier.

Russische Region zahlt Schülerinnen Prämie für Schwangerschaften

Russland kämpft gegen den demografischen Wandel. Nun sollen auch Schülerinnen Kinder bekommen. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

Ukraine wehrt über 140 russische Angriffe ab

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben Dutzende russische Angriffe abwehren können. Auf Facebook erklärte der ukrainische Generalstab am Montag, dass es im Laufe des vergangenen Tages zu insgesamt 140 Gefechten gekommen sei, wobei fast die Hälfte davon in der Region um die Stadt Pokrowsk stattgefunden hätten.

Dabei hätten die russischen Invasoren über den kompletten Frontverlauf zurückgeschlagen werden können, hieß es. Dem Generalstab zufolge leisten auch die ukrainischen Truppen in der russischen Region Kursk immer noch erbitterten Widerstand, trotz zahlreicher russischer Luftangriffe.

Russland will Angriff auf Öllager abgewehrt haben

Die Ukraine hat nach russischen Angaben ein Öllager in der südrussischen Region Krasnodar mit einer Drohne angegriffen. Die Drohne sei von der russischen Flugabwehr abgeschossen worden und etwa sieben Kilometer von dem Lager entfernt eingeschlagen, teilte das Verteidigungsministerium mit.

Das Lager, das in der Nähe des Dorfes Kawkasskaja an einer Eisenbahnstrecke liegt, war bereits am 17. Februar angegriffen worden und dabei in Brand geraten. Derzeit laufen die Reparaturarbeiten.

Finnlands Notenbank erwartet weniger Wirtschaftswachstum in Russland

Russlands Wirtschaftswachstum dürfte sich der finnischen Zentralbank zufolge in diesem Jahr sowie 2026 und 2027 verlangsamen. Trotz der Risiken durch den Ukrainekrieg sei eine umfassende Wirtschaftskrise jedoch unwahrscheinlich, heißt es in einem Bericht des Instituts für Schwellenländer der Bank von Finnland (Bofit). Demnach dürfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Russlands 2025 rund zwei Prozent wachsen, nach geschätzten plus 4,1 Prozent im vorigen Jahr.

In den Jahren 2026 und 2027 dürfte sich das Wachstum aufgrund akuten Arbeitskräftemangels und steigender Inflation auf etwa ein Prozent reduzieren. "Russland verfügt derzeit über ausreichende wirtschaftliche Ressourcen, um den Krieg in der Ukraine fortzusetzen", so Bofit-Chefökonomin Heli Simola. "Doch die Kosten steigen stetig."

Das passiert bei den Friedensverhandlungen in Riad

Die Gespräche zwischen Russland und den USA in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad zur Beendigung des Ukrainekriegs haben der russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge begonnen. Was bei den Verhandlungen genau passiert, lesen Sie hier.

Ukrainische Bahn: Hackerangriff auf Onlinesysteme

Die Onlinesysteme der ukrainischen Bahn sind nach Angaben des Unternehmens Ziel eines großangelegten Hackerangriffs geworden. Derzeit werde daran gearbeitet, die Systeme wieder zum Laufen zu bringen, teilte die Bahn Ukrsalisnytsia auf Telegram mit. Der Zugverkehr sei nicht betroffen, Verspätungen gebe es keine.