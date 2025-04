"Maybrit Illner" zur Ukraine

Ukraine statt Migration: Donald Trumps "Friedensplan" für die Ukraine sorgte bei "Maybrit Illner" für eine kurzfristige Programmänderung. "Trumps Deal – Putins Sieg?", fragte die Moderatorin am Donnerstagabend unter anderem den CDU-Außenpolitiker Armin Laschet . Der versicherte: Ein Bundeskanzler Friedrich Merz wird rasch nach der Amtsübergabe auch nach Kiew reisen, "um klarzumachen: Diese neue Bundesregierung steht an der Seite der Ukraine."

Die Gäste

Allerdings vermisste der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev gerade an diesem Tag nach dem massiven russischen Angriff auf seine Hauptstadt die laute Unterstützung aus Berlin . Nur wenige deutsche Politiker hätten sich geäußert, kritisierte er bei "Maybrit Illner". Mehr und mehr machte sich bei ihm der Eindruck breit: In ganz Europa habe nur sein Volk den Mut, für Freiheit zu kämpfen.

Weckruf bei "Illner": "Macht was"

Die Frage, ob deutsche Soldaten einen Waffenstillstand in der Ukraine absichern könnten, wird ebenfalls seit Langem diskutiert. Doch erneut wies Laschet eine Antwort bei "Maybrit Illner" als verfrüht zurück. Antworten wie diese sorgten in der Runde wiederholt für Missmut und Frustration.

"Das ist doch drei Jahre zu spät", kritisierte der Moskauer ZDF-Korrespondent Armin Coerper hiesige Überlegungen, wie ein Friede in der Ukraine wohl abgesichert werden könnte: "Das ist ja wahnsinnig ernüchternd." Der Kreml habe hingegen seit Langem alle denkbaren Szenarien durchgespielt und sich gut vorbereitet. Bester Beweis: die vielen Zugeständnisse in Trumps "Friedensplan" an den Kreml.

"Illner" zu Trump und Ukraine

Der österreichische Militärexperte Gustav Gressel warnte bei "Maybrit Illner" davor, durch Schwäche bald auch deutsche Leben zu gefährden. Sollte Europa die Ukraine ohne US-Hilfe nicht allein unterstützen können, entstehe in Russland der Eindruck, in Europa freie Hand zu haben.

Und dann würden auf dem Baltikum deutsche Leben "direkt in der Schusslinie stehen", warnte der Politikwissenschaftler von der Landesverteidigungsakademie in Wien, der höchsten Forschungsstätte des österreichischen Bundesheeres. Er spielte damit offenbar auf die Bundeswehr-Brigade an, die dauerhaft in Litauen die Nato-Ostflanke schützen soll.