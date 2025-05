Sex am See: Wann hohe Bußgelder drohen

Newsblog zum Ukraine-Krieg Wadephul: Komplette Niederlage Russlands unrealistisch

30.05.2025

Außenminister Johann Wadephul (CDU): "Wir haben uns jetzt ein wenig ehrlicher gemacht." (Quelle: Virginia Mayo/AP/dpa/dpa-bilder)

Der Außenminister glaubt an eine Verhandlungslösung für die Ukraine. Kiews Botschafter lobt die Beziehung zu Deutschland. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Selenskyj: Russland hält für Gespräche nötige Liste mit Bedingungen zurück

Vor möglichen Waffenruhe-Gesprächen in der kommenden Woche hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj der russischen Seite vorgeworfen, eine versprochene Liste mit Bedingungen für einen Frieden in der Ukraine zurückzuhalten. "Seit über einer Woche sind die Russen nicht in der Lage, dieses sogenannte 'Memorandum' vorzulegen", schrieb Selenskyj im Onlinedienst X. "Leider tut Russland alles, was es kann, um sicherzustellen, dass ein mögliches nächstes Treffen keine Ergebnisse bringt", fügte er hinzu.

Russland hatte am Mittwoch eine zweite Runde direkter Gespräche mit der Ukraine für kommenden Montag in Istanbul vorgeschlagen. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte am Freitag, dass Russland eine Delegation entsenden werde und "bereit" sei für eine zweite Gesprächsrunde. Die Ukraine hat sich grundsätzlich zu einem erneuten Treffen bereit erklärt, will aber vorher die russischen Bedingungen für ein Friedensabkommen erfahren.

Mitte Mai hatten Delegationen aus Russland und der Ukraine in Istanbul erstmals seit mehr als drei Jahren direkte Gespräche geführt. Das Treffen in der türkischen Metropole endete ohne Annäherung in der Frage einer Waffenruhe. Es wurde aber ein größerer Gefangenenaustausch vereinbart.

Wadephul rechnet nicht mit Niederlage Russlands

Außenminister Johann Wadephul hat betont, dass das Kriegsziel in der Ukraine nicht eine militärische Niederlage Russlands sein könne. "Aus meiner Sicht war von Anfang an klar, dass dieser Krieg höchstwahrscheinlich durch eine Verhandlungslösung beendet werden wird", sagte der CDU-Politiker der "Süddeutschen Zeitung". "Denn eines stimmt schon – dass eine komplette Niederlage im Sinne einer Kapitulation des atomar bewaffneten Russland nicht erwartet werden konnte. Insofern haben wir uns jetzt ein wenig ehrlicher gemacht", fügte der Außenminister hinzu.

Die frühere Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte noch von einem nötigen Sieg über Russland gesprochen. Der frühere Kanzler Olaf Scholz (SPD) hatte dagegen immer davon gesprochen, dass die Ukraine den Krieg nicht verlieren dürfe. Es gehe darum, dass sich die Ukraine erfolgreich gegen Russlands Aggression zur Wehr setzen könne, sagte Wadephul. Es gebe die Chance für die Ukraine, aus einer starken Verhandlungsposition auch stark hervorzugehen. "Für uns ist wichtig, dass die Ukraine diese Entscheidung trifft und sie nicht über ihre Köpfe hinweg durch andere getroffen wird."

Wadephul, der am Mittwoch für seinen Antrittsbesuch bei seinem US-Kollegen Marco Rubio in Washington war, äußerte sich zuversichtlich, dass auch die USA einen neuen Sanktionsweg gegen Russland mitgehen. "Das Sanktionspaket von US-Senator Lindsey Graham, das im Senat 80 Unterstützer hat, wird mit seiner Zustimmung geschnürt", sagte der Außenminister mit Blick auf US-Präsident Donald Trump. Trump selbst habe mehrfach Sanktionen angekündigt und sei jetzt verärgert über den russischen Präsidenten, weil Russland die Ukraine immer weiter angreife. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass er die Sache auf sich beruhen lässt."

Putin kauft Lukaschenkos Kartoffelkeller leer

Mann zwangsrekrutiert? Menge greift ukrainisches Armeeauto an

