Aktualisiert am 29.01.2024 - 02:23 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Streik bei der Bahn beendet – am Montag noch Einschränkungen

Nach 120 Stunden ist der Streik der GDL im Personenverkehr der Bahn beendet. Einige Verbindungen dürften am Montag aber noch ausfallen.

Die Lokführergewerkschaft GDL hat ihren mehrtägigen Streik im Personenverkehr der Deutschen Bahn vorzeitig beendet. Das teilte ein DB-Sprecher am frühen Montagmorgen mit. Ab Betriebsstart will die Bahn nun wieder den normalen Fahrplan anwenden. "Dennoch wird es im Verlauf des Montags noch zu vereinzelten Einschränkungen im Angebot des Fernverkehrs kommen", hieß es. "Auch im Regionalverkehr kann es im Laufe des Montags noch zu regional unterschiedlichen Einschränkungen kommen", warnte der Konzern.Das teilte ein DB-Sprecher am frühen Morgen mit. Im Güterverkehr rollen die Züge der Deutschen Bahn bereits seit Sonntagabend wieder.