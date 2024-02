Nullrunde für Rentner? Was an dem Vorschlag dran ist

Auf ein Datum im Jahr dürften sich Deutschlands Rentnerinnen und Rentner besonders freuen: Der 1. Juli markiert in der Regel den Tag, an dem die gesetzlichen Renten erhöht werden. 2024 soll es nach einer ersten Schätzung der Bundesregierung ein Plus von 3,5 Prozent geben. Doch nun bringt ein Professor eine Nullrunde ins Spiel, um die Haushaltskasse zu entlasten.

Nullrunde für Rentner: Wie realistisch ist das?

Scholz bewertete den Vorschlag nach Worten Hebestreits als einen Beleg dafür, in welchem Maß die Lebenswelt eines Professors mit den Lebenswirklichkeiten von 20 Millionen Rentnerinnen und Rentnern nicht in Einklang zu bringen sei. In der derzeitigen Lage mit viel Kaufzurückhaltung bei den Renten zu sparen, wäre auch ökonomisch unsinnig, so Hebestreit.