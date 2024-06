Gegen den österreichischen Unternehmer René Benko wird in Österreich ermittelt. Mittlerweile sind auch mehrere deutsche Staatsanwaltschaften an der Signa-Pleite dran.

Der Pressesprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Sebastian Büchner, erklärte der "Bild": "Im Rahmen dessen werden derzeit Unterlagen gesichtet – insbesondere in Hinblick auf Tatvorwürfe des Bankrotts, der Untreue und des Subventionsbetrugs." Dabei seien auch jeweilige Verantwortlichkeiten festzustellen, im Anschluss müsse geklärt werden, "welche Personen als Beschuldigte zu führen sind."

Bochum und München ermitteln ebenfalls

Gegen den österreichischen Signa-Gründer René Benko wird "noch nicht" persönlich ermittelt, zitiert die "Bild" die Berliner Staatsanwaltschaft. Ihm bezüglich werde aber abzuklären sein, ob er als faktischer Geschäftsführer der Signa-Gruppe gilt, erklärt Büchner. Die strafrechtliche Prüfung befinde sich noch in der Anfangsphase.

Neben Berlin beschäftigen sich auch die Staatsanwaltschaften in Bochum und München mit dem Benko-Imperium. In München steht der Verdacht der Geldwäsche im Raum. In Bochum wird dem Bericht zufolge wegen Untreue ermittelt. Hintergrund sind dort die Staatshilfen für "Galeria Karstadt Kaufhof".