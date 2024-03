Die Staatsanwaltschaft München I. ermittelt wegen des Verdachts der Geldwäsche bei der insolventen Signa-Gruppe. Konkrete Beschuldigte nannte eine Sprecherin der Ermittlungsbehörde am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht. Sie verwies allerdings darauf, dass es in Deutschland kein Unternehmensstrafrecht gibt, also nicht gegen Firmen ermittelt werden kann, sondern immer nur gegen individuelle Menschen. Zuvor hatte die "Bild am Sonntag" berichtet. Demnach soll René Benko, Gründer der Signa-Gruppe, Banken um dreistellige Millionenbeträge betrogen haben.