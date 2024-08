Die Angst vor einer Rezession in den USA hat die Börsen erfasst. Nach Kursrutschen in Asien verliert auch der deutsche Leitindex Dax deutlich. Wie weit geht noch abwärts?

Der Dax hat am Montag seinen jüngsten Kursrutsch fortgesetzt. Angesichts eines Ausverkaufs an den asiatischen Aktienmärkten fiel der deutsche Leitindex um 2,1 Prozent auf 17.297,98 Punkte. Zu Handelsbeginn hatte der Dax mehr als drei Prozent eingebüßt und den tiefsten Stand seit Februar erreicht. Zudem sank das Börsenbarometer unter die viel beachtete 200-Tage-Durchschnittslinie, die Hinweise auf den längerfristigen Trend gibt.

Die Anleger reagierten auf den scharfen Kurseinbruch an den asiatischen Börsen: In Tokio fiel der Leitindex Nikkei 225 um 12,4 Prozent auf 31.458,42 Punkte und verlor damit seit dem jüngsten Rekordhoch mehr als 20 Prozent. Börsianer sprechen von einem Bärenmarkt. Dies bedeutet, dass der Aktienmarkt von trüber Stimmung und sinkenden Kursen geprägt ist. Der zuletzt deutliche Anstieg des Yen belastete die Aktienkurse der exportabhängigen japanischen Unternehmen zudem stark.

Rekord-Tagesverluste in Asien

Auch an den anderen wichtigen Handelsplätzen Asiens wurden heftige Kursverluste verzeichnet. In Seoul etwa sackte der Leitindex Kospi um 8,8 Prozent ab und in Taipeh verlor der Taiex 8,4 Prozent. Es war auf Schlusskursbasis der größte jemals gesehene Tagesverlust.

Sorge vor Rezession in den USA

Zudem verschreckte die Sorge um eine womöglich harte Landung der Konjunktur in den USA die Investoren. Denn in der Folge könnte auch die Weltwirtschaft schwächeln.

Die Angst vor einer Rezession in den USA belastet besonders die Aktien aus den hinteren Reihen der Börse. Der MDax der mittelgroßen Werte verlor 2,68 Prozent und fiel auf 23.808,28 Punkte. Der Nebenwerteindex SDax sank um 3,1 Prozent. Mittelgroße und kleinere Unternehmen sind in besonderem Maße vom Konjunkturzyklus abhängig.

In Europa ging es ebenfalls stark nach unten. Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50, verlor 2,3 Prozent. Zudem wird erwartet, dass die US-Technologiewerte einbrechen könnten. Wie sehr in New York die Verunsicherung um sich greift, zeigt ein Blick auf das Angstbarometer VIX. Dieser misst die Schwankungsintensität an den Aktienbörsen und erreichte am Montag den höchsten Wert seit Mitte 2020.