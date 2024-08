Von den Olympischen Spielen dürfte Airbnb profitiert haben. Doch abseits solcher Events ist Urlaub in Privatwohnungen kaum mehr gefragt – die Aktie bricht ein. War's das?

"Die Olympischen Spiele sind das größte Event in der Geschichte unseres Unternehmens", schwärmte Airbnb-CEO Brian Chesky kürzlich im CNBC-Interview. Man habe 150.000 Airbnbs in Paris – 30 Prozent mehr als vor Olympia. Die Hotels seien ausgebucht – ein Airbnb die Alternative. Genau das sei das Geschäftsmodell.

Zu den weiteren Aussichten seines Unternehmens sagte er – zumindest in diesem Interview – nichts. Das mag daran liegen, dass es abseits der großen Sommer-Events Europameisterschaft und Olympia, derzeit nicht wie gewünscht läuft. Und es hakt gleich an mehreren Stellen. Schauen wir genauer.

(Quelle: Rüdiger Jürgensen) Die Autorin Antje Erhard arbeitet seit rund 20 Jahren als Journalistin und TV-Moderatorin. Ihr Weg führte sie von der Nachrichtenagentur dpa-AFX u. a. zum ZDF. Derzeit arbeitet sie für die ARD-Finanzredaktion in Frankfurt und berichtet täglich, was in der Welt der Börse und Wirtschaft passiert.

Corona und der Boom

Das Geschäftsmodell mit Touristen, die kurzzeitig eine Bleibe von privaten Vermietern vermittelt bekommen, lief vor allem in angesagten Städten wie New York über Jahre gut. Vor allem nach der Corona-Pandemie, als das Reisen eine große Sehnsucht war, die erfüllt werden wollte und man über Monate viel Geld gespart hatte. Die Welt war unterwegs und wollte konsumieren. Und ein Airbnb mit viel Platz in toller Lage in den schönsten Städten der Welt war hochwillkommen.

Reiselust gedämpft – Workation-Mieter werden weniger

Doch inzwischen hat sich die Stimmung verändert: Angesichts steigender Preise sparen die Menschen wieder mehr, buchen kürzere Reisen. Und übernachten demzufolge auch kürzer in einem Airbnb-Apartment oder fahren erst gar nicht in den Urlaub. Vor allem US-Verbraucher haben weniger Reiselust.

Hinzu kommt: Airbnb hatte in den vergangenen Jahr vom Workation-Boom profitiert: Viele Vermieter hatten ihre Objekte längerfristig vermietet. Arbeiten, wo andere Urlaub machen, das hatte sich gelohnt: für Airbnb, seine Vermieter und die Mieter. Doch immer mehr Firmen beordern ihre Leute zurück in die Büros. Die Nachfrage nach langfristigen Airbnbs lässt nach.

Gewinneinbruch im zweiten Quartal und trübe Aussichten

So musste Airbnb im zweiten Quartal 15 Prozent Gewinneinbruch hinnehmen, trotz steigender Umsätze. Das Unternehmen begründet diese Entwicklung mit höheren Steuern. Und die Aussichten sind auch nicht eitel Sonnenschein: Das Wachstum lässt nach, meldet Airbnb. Dagegen wächst die Kritik:

Gerade in angesagten Städten und nachgefragten Ferienregionen werden die Buhrufe gegen das Unternehmen lauter. Der Vorwurf: Das Modell verschärft in vielen Städten, vor allem in Touristen-Hochburgen, die Wohnungsnot. Tatsächlich verschwinden viele Wohnungen auf Dauer vom Mietmarkt. Das Kurzzeit-Mietmodell ist einfach lukrativer für die Vermieter. Und in vielen Ländern ist das Mietrecht so, dass eingesessene Mieter zugunsten der Touristen schnell auf die Straße gesetzt werden können.

Mieten für Einheimische kaum bezahlbar

Städte wie Lissabon sind fest in Airbnb-Hand. Dabei ließ es sich doch so gut an: Der Touristen-Boom hatte in Lissabon und anderen Städten dazu geführt, dass viele Wohnungen saniert und flottgemacht wurden, um sie zu vermieten. Aber dann wurden es Airbnb-Wohnungen, und die Einheimischen bleiben vor der Tür. Für viele "Locals" sind die Mietpreise heute nicht mehr erschwinglich.

Kurzfristige Kündigungen, falsche Vorgaben, heimliche Kameras

Und das ist nicht die einzige Kritik an Airbnb: Vermieter in Paris riefen Unmut hervor, weil sie kurz vor Olympia günstige Buchungen für die Olympia-Wochen stornierten, um sie anschließend teurer zu vermieten. In Wohnungen, die mit Meerblick werben, hing am Ende nur ein Poster an der Wand. In manchen Objekten wurden Mieter heimlich gefilmt. All das trägt nicht gerade zum Positiv-Image bei.

Kein Wunder, dass viele Städte über ein Verbot der Plattform nachdenken – oder Airbnb tatsächlich kurzerhand verboten haben. So hat etwa New York im vergangenen Jahr hohe Hürden für die Kurzzeit-Vermietung von Wohnraum erlassen. Nun gilt: Wer künftig für weniger als 30 Tage am Stück vermietet, muss sich registrieren, muss im selben Objekt wohnen und seinen Mietern das gesamte Objekt bzw. die gesamte Wohnung zur Verfügung stellen. Außerdem dürfen es nur noch zwei Gäste auf einmal sein.

Städte verbannen Airbnb-Mieter