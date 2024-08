Aktualisiert am 09.08.2024 - 08:31 Uhr

Aktualisiert am 09.08.2024 - 08:31 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Steigende Kleiderpreise wegen Krise in Bangladesch?

Noch ist die politische Krise in Bangladesch nicht vorbei. Sollte sie die Wirtschaft betreffen, könnten Verbraucher in Europa dadurch leiden.

Massenproteste in Bangladesch forderten mehr als 400 Tote, Ex-Regierungschefin Sheikh Hasina ließ Polizei und Militär aufmarschieren und floh schließlich. Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus soll seinem Heimatland wieder Ruhe bringen. Doch reicht das auch, um die Wirtschaft am Laufen zu halten? Bangladesch ist einer der wichtigsten Kleidungsproduzenten in der Modeindustrie.