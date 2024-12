Umfrage: Nur ein Drittel der Deutschen hat Nachlass geregelt

Aktualisiert am 12.12.2024 - 10:15 Uhr

Laut einer Umfrage haben nur 31 Prozent der Erwachsenen in Deutschland ein Testament oder einen Erbvertrag verfasst. (Quelle: Tobias Hase/dpa/dpa-tmn/dpa-bilder)

Nur rund jede dritte volljährige Person in Deutschland (31 Prozent) hat bereits ein Testament aufgesetzt oder einen Erbvertrag geschlossen, um zu regeln, was nach dem eigenen Tod mit dem Vermögen geschehen soll. Das ist das Ergebnis einer Forsa-Umfrage im Auftrag des Deutschen Forums für Erbrecht.

Wenig verwunderlich dabei: Je älter die Befragten, umso eher haben sie sich um ihren letzten Willen gekümmert. In der Altersgruppe 60 plus haben knapp sechs von zehn Befragten (58 Prozent) bereits ein entsprechendes Schriftstück aufgesetzt, während das in der Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen lediglich jeder 33. gemacht hat (3 Prozent).