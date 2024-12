Wissing: Bahn nach erster Trassen-Sanierung zuverlässiger

Aktualisiert am 14.12.2024 - 14:26 Uhr

Riedbahn soll schon am Samstag wieder öffnen (Quelle: Andreas Arnold/dpa/dpa-bilder)

Hauptverkehrsstrecke der Bahn symbolisch freigegeben: Nach fünf Monaten Bauzeit ist die Generalsanierung der wichtigen Trasse Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim offiziell abgeschlossen. "Die Zuverlässigkeit der Riedbahn wird auch wieder mehr Sicherheit für das gesamte Bahnsystem geben", sagte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (parteilos) im südhessischen Gernsheim bei den Feierlichkeiten zur Eröffnung. Er bezog sich damit auf die Unpünktlichkeit vieler Züge in den vergangenen Jahren.

Auf der Riedbahn entstandene Verspätungen wirken sich oft auf das bundesweite Streckennetz aus. Denn über den Abschnitt fahren täglich rund 360 Züge, darunter die ICE aus der Schweiz und aus Stuttgart nach Köln , Hamburg und Berlin - und in Gegenrichtung.

Züge rollen früher

Pünktlich zum Fahrplanwechsel soll die Strecke etwas früher als geplant noch am Samstagabend freigegeben werden. Auch zunächst noch bis in den Januar geplante Zugausfälle auf Teilstrecken sollen nun bereits an Heiligabend aufgehoben werden.