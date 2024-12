Trotz Alkoholismus und Depression: Testament bleibt gültig

In dem konkreten Fall hatte ein Mann seiner Ziehtochter per Testament all seinen Besitz - bestehend aus Grundeigentum, Mobiliar, einem Kleingarten samt Bungalow und Kontoguthaben - vermacht. Als die Ziehtochter nach dem Tod des Mannes einen Alleinerbschein beantragen möchte, will allerdings die Schwester des Verstorbenen dagegen vorgehen.