Wohnblöcke in Berlin-Marzahn mit Fernsehturm: Die Mietpreise in Deutschland steigen rasant – die Ukrainekrise ist eine der Ursachen. (Quelle: ArminStautBerlin)

Die Mieten steigen in horrende Höhen – und das nicht nur in den Großstädten. Eine Analyse zeigt, wie tief die Krise inzwischen reicht.

Nachfrageboom auf dem Mietmarkt

Extreme Mietsteigerungen und geteilter Wohnungsmarkt in Berlin

In keiner deutschen Stadt sind die Angebotsmieten so stark gestiegen wie in Berlin . Seit Anfang 2022 stiegen sie um 42 Prozent auf durchschnittlich 14,90 Euro pro Quadratmeter, wie der "Spiegel" berichtet. Damit übertrifft die Hauptstadt selbst teurere Städte wie München oder Hamburg – zumindest bei Neuvermietungen.

Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt

Auch ältere Menschen ziehen seltener in kleinere Wohnungen, weil die Mietkosten den erwarteten Spareffekt zunichtemachen. Die Folge: Der Wohnungsmarkt kommt ins Stocken, Umzüge nehmen ab, freie Wohnungen werden rar. Der "Spiegel" spricht in diesem Zusammenhang von einem regelrechten "Einfrieren" des Marktes.

Preisschub auch in ländlichen Regionen

Die Mietsteigerung beschränkt sich längst nicht mehr auf die Großstädte. Auch in ländlichen Kreisen und mittelgroßen Städten schnellen die Preise in die Höhe. Laut Studiendaten verzeichnete etwa der Landkreis Kaiserslautern einen Anstieg um 41,7 Prozent, dicht gefolgt von Cottbus, Brandenburg an der Havel und dem Landkreis Tirschenreuth in Bayern mit Zuwächsen von teils über 30 Prozent.