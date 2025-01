Aktualisiert am 07.01.2025 - 08:31 Uhr

Eine neue Studie zeigt, dass Rentner oft mehr Geld sparen als nötig – aus Angst vor finanzieller Unsicherheit. Doch was steckt hinter diesem Phänomen?

Allein in Japan leben mehr als 90.000 mindestens 100-Jährige und damit die meisten ältesten Menschen weltweit. In Deutschland beziehen laut Deutscher Rentenversicherung über 18.000 Menschen über 100 Jahre eine Altersrente. Dank besserer medizinischer Versorgung, eines gestiegenen Lebensstandards und eines bewussteren Umgangs mit der eigenen Gesundheit hat sich der Anteil der über 100-Jährigen seit dem Jahr 2000 bis heute auf 570.000 Personen vervierfacht. Bis 2055 wird ein Anstieg auf 4,3 Millionen Menschen prognostiziert.

Dieses in der Wissenschaft als "Oversaving" bezeichnete Phänomen wurde nun in den USA untersucht. Der Begriff "Oversaving" beschreibt die Tendenz, mehr Geld zurückzulegen, als zur Absicherung realistischer Risiken notwendig wäre. Eine aktuelle Studie des US-Unternehmens Prudential Financial kommt zu interessanten Ergebnissen – die auch auf deutsche Rentner zutreffen.