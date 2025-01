Rheinmetall bekommt Flugabwehr-Auftrag aus Rom

Aktualisiert am 15.01.2025 - 10:39 Uhr

Aktualisiert am 15.01.2025 - 10:39 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Das beleuchtete Logo und der Schriftzug der Rüstungsfirma Rheinmetall hängt an einer Produktionshalle. (Quelle: Lars Penning/dpa/dpa-bilder)

Rheinmetall hat sein neues Flugabwehr-System Skynex erstmals komplett an einen Nato-Staat verkauft. Man habe einen Auftrag von Italien über zunächst 73 Millionen Euro bekommen, teilte Deutschlands größter Rüstungskonzern in Düsseldorf mit.

An Rumänien hat Rheinmetall Skynex in abgespeckter Version bereits verkauft, dies ohne Kanonen - Rumänien nutzt seine bisherigen Flugabwehr-Kanonen weiter, modernisiert seine Anlagen aber mit Rheinmetall-Komponenten. Außerdem ist Skynex bereits in der Ukraine im Einsatz.