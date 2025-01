Özdemir eröffnet Grüne Woche - Seuche überschattet Messe

Aktualisiert am 16.01.2025 - 19:52 Uhr

Für Cem Özdemir (Grüne) ist es die letzte Grüne Woche in seiner Funktion als Landwirtschaftsminister. (Quelle: Hannes Albert/dpa/dpa-bilder)

Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) hat die diesjährige Grüne Woche eröffnet und dabei auf die schwierige Lage der Agrar-Branche durch die Maul- und Klauenseuche verwiesen. "Die Vorfreude auf die Grüne Woche, die ich sehr teile, wurde am vergangenen Freitag auf nahezu dramatische Art und Weise unterbrochen", sagte er auf der Eröffnungsfeier der Agrarmesse in Berlin mit Blick auf den Ausbruch der Seuche in Brandenburg.