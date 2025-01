Gefälschte Steuerbescheide per Post: Bestehen Zweifel an der Richtigkeit, fragen Sie sicherheitshalber beim zuständigen Finanzamt nach. (Quelle: Christin Klose/dpa-tmn/dpa-bilder)

Steuerbescheid eingetroffen? Wenn das Schreiben eine unerklärliche Nachzahlung fordert, sollte man vor der Überweisung besser noch einmal genau hinschauen. In mehreren Bundesländern haben Verbraucherinnen und Verbraucher bereits gefälschte Steuerbescheide per Post erhalten, teilt das brandenburgische Finanzministerium mit. Wer auf die Forderung eingeht, überweist nicht an die zuständige Behörde, sondern an Kriminelle.