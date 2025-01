VW setzt trotz Trump auf starkes US-Wachstum

Aktualisiert am 21.01.2025 - 19:13 Uhr

Aktualisiert am 21.01.2025 - 19:13 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Der VW-Konzern setzt auf starkes Wachstum in den USA. (Archivbild) (Quelle: Ronny Hartmann/AFP POOL/dpa/dpa-bilder)

Auch nach dem Regierungswechsel in Washington sieht Volkswagen-Chef Blume den Wachstumskurs in den USA nicht gefährdet. Er verweist auf Milliarden-Investitionen des Konzerns.

Der Volkswagen-Konzern setzt weiter auf starkes Wachstum in den USA . Diesen Kurs sieht Konzernchef Oliver Blume durch den Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump nicht gefährdet.

Durch die Stärkung des US-Geschäfts will Volkswagen unabhängiger werden vom chinesischen Markt. "Ich halte es für extrem wichtig, in allen Regionen ein starkes Standbein zu haben, um das Geschäft des Volkswagen-Konzerns flexibler und robuster aufzustellen", sagte Blume. Vorbild dieser Strategie sei die Konzerntochter Porsche.

Blume verweist auf starkes Engagement

In den USA investiere der Konzern 15 Milliarden Dollar, in Kanada 5 Milliarden. Das sei ein "extrem starkes Statement für Nordamerika", betonte Blume. Unternehmen, die sich so stark engagieren, sollten von niedrigen Zöllen profitieren. Trump hat hohe Zölle auf Einfuhren aus Mexiko und Kanada angekündigt. Dort betreibt beziehungsweise errichtet VW Produktionsstätten.