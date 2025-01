OpenAI und Partner stecken Milliarden in KI-Rechenzentren

Aktualisiert am 21.01.2025 - 23:46 Uhr

Aktualisiert am 21.01.2025 - 23:46 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Trump kündigte das Projekt mit Tech-Unternehmern im Weißen Haus an. (Quelle: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa/dpa-bilder)

Künstliche Intelligenz ist besonders hungrig nach Computer-Leistung. In den USA sollen nun neue riesige Rechenzentren gebaut werden. Ein erster Fokus liegt auf der Medizinforschung.

Der ChatGPT-Entwickler OpenAI und große Technologie-Partner wollen 500 Milliarden Dollar (gut 479 Mrd. Euro) in neue Rechenzentren für Künstliche Intelligenz stecken. Zunächst sollen 100 Milliarden Dollar in das Gemeinschaftsunternehmen mit dem Namen Stargate investiert werden. Präsident Donald Trump gab das Projekt im Weißen Haus bekannt. Das Projekt werde 100.000 Jobs in den USA schaffen, sagte Trump.