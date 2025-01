Nach Gewinneinbruch: Was kommt auf Bosch zu?

Gewinn bricht um ein Drittel ein

Ähnlich sah es bei den anderen Bosch-Standbeinen aus: Der Maschinenbau kämpft mit der schwachen Konjunktur, viele Investitionen von Unternehmen bleiben aus. Und der europäische Heizungsmarkt belastete den Bereich für Gebäudetechnik. Das Ergebnis zeige, wie groß die Verunsicherung bei Kunden und Verbrauchern sei, sagte Hartung. "Dass es in all unseren Sektoren zugleich an nennenswerten Impulsen mangelt, ist ungewöhnlich". Immerhin: Rote Zahlen geschrieben hat demnach keiner der vier Geschäftsbereiche.

Zum Ziel 2026 fehlen Milliarden

Der Blick der Bosch-Manager richtet sich aber bereits auf 2026. Gemessen am Umsatz will der Konzern dann mindestens doppelt so viel Gewinn machen wie 2024. Es sei "ein ordentlicher Milliardenbetrag" notwendig, um diese Lücke zu schließen, sagte Hartung. Das sei zwar schwierig, aber in Reichweite. "Und ich meine, wenn es in Reichweite ist, dann sollte man das auch nicht aufgeben."