Onlinehandel wächst - Ältere als neue Kundengruppe

Aktualisiert am 31.01.2025 - 13:07 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die Geschäfte waren zur Weihnachtszeit nicht nur in Hannover gut gefüllt. (Archivbild) (Quelle: Moritz Frankenberg/dpa/dpa-bilder)

Trotz eines guten Weihnachtsgeschäfts blickt der Einzelhandel in Deutschland sorgenvoll in die Zukunft. Bei einer Unternehmensumfrage beschrieben fast ein Drittel der Betriebe ihre Geschäftslage als schlecht, wie der Handelsverband Deutschland (HDE) mitteilte. Nahezu die Hälfte geht für das laufende Jahr von zurückgehenden Umsätzen aus.

Weihnachtsgeschäft lief besser als erwartet

Dabei gab es zuletzt auch Zeichen der Erholung. Insbesondere im Weihnachtsgeschäft waren Verbraucherinnen und Verbraucher in Kauflaune. HDE-Daten zufolge gaben sie Insgesamt rund 123,5 Milliarden Euro online und in den Geschäften demnach aus. Das waren preisbereinigt etwa 1,5 Prozent mehr als im Vorjahr. "Das Weihnachtsgeschäft ist am Ende besser gelaufen, als wir im November und Dezember noch von ausgegangen sind", betonte Genth.