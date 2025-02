US-Zölle: Habeck telefoniert mit kanadischer Amtskollegin

Aktualisiert am 04.02.2025 - 09:29 Uhr

Im Zollkonflikt zwischen den USA und Kanada sowie Mexiko gibt es zunächst eine Verschnaufpause. Die Entwicklungen werden in Europa genau verfolgt.

Kanada hat in diesem Jahr die Präsidentschaft übernommen. Das Gespräch sei konstruktiv und vertrauensvoll gewesen, so das Ministerium. Es habe insbesondere die Gemeinsamkeiten unterstrichen, dass Zollspiralen am Ende keine Gewinner hätten.