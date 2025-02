VW-Spitze und Betriebsrat stellen sich der Belegschaft

Unternehmen und Gewerkschaft hatten sich am 20. Dezember nach langem Ringen und mehreren Warnstreiks auf ein Sanierungsprogramm geeinigt, das den Abbau von 35.000 Arbeitsplätzen in Deutschland bis 2030 vorsieht. Im Gegenzug verzichtet VW auf Werkschließungen und betriebsbedingte Kündigungen. Beides hatten IG Metall und Betriebsrat zuvor zu "roten Linien" erklärt. Und auch die von VW gekündigte Beschäftigungssicherung wurde wieder in Kraft gesetzt und sogar bis 2030 verlängert.

Einschnitte in den Tarif

Allerdings, so heißt es in Arbeitnehmerkreisen, leuchte es in Wolfsburg womöglich nicht jedem Mitarbeiter ein, warum er auf Geld verzichten soll, um andere Standorte zu retten. Denn für die Mitarbeiter gibt es spürbare Einschnitte: Um die Personalkosten zu senken, werden Urlaubsgeld, diverse Bonuszahlungen und Zulagen gekürzt oder ganz gestrichen. Lohnerhöhungen liegen vorerst auf Eis. Und die Tarifstruktur des Haustarifs soll ab 2027 angepasst und an den niedrigen Branchentarif angenähert werden.