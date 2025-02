Munich Re meldet Rekordgewinn und Rekorddividende

Aktualisiert am 26.02.2025 - 14:19 Uhr

Aktualisiert am 26.02.2025 - 14:19 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Munich Re Vorstandschef Joachim Wenning. Der Dax-Konzern ist eines der wenigen Unternehmen an der Frankfurter Börse, das derzeit glänzende Geschäfte macht. (Archivbild) (Quelle: Lino Mirgeler/dpa/dpa-bilder)

Damit übertraf das Unternehmen sein ursprüngliches Gewinnziel von fünf Milliarden Euro ganz erheblich und lag schon sehr nahe an den für dieses Jahr erhofften sechs Milliarden. Dementsprechend will der Munich Re-Vorstand die Aktionäre mit einer stattlichen Dividendenerhöhung beglücken: Die Ausschüttung soll um ein Drittel von 15 auf 20 Euro je Aktie erhöht werden, die höchste je von dem Unternehmen gezahlte Dividende.

Vorstand gelobt Vorsicht

Wenning will das Gewinnziel für dieses Jahr aber nicht erhöhen: "Man kann nicht jedes Jahr erwarten, dass sich die Dinge so erfreulich wiederholen." Vorstandschef und Finanzvorstand betonten wie aus einem Munde, dass das Unternehmen vorsichtig bleiben werde. Allein die verheerenden Waldbrände in und um Los Angeles werden die Munich Re nach derzeitiger Schätzung etwa 1,2 Milliarden Euro kosten, die im ersten Quartal verbucht werden sollen.