Frauen sind in Partnerschaften selten die Hauptverdienerin

Aktualisiert am 04.03.2025 - 08:32 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Frauen und Männer tragen in Partnerschaften oft sehr unterschiedlich zum Haushaltseinkommen bei (Symbolbild) (Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa/dpa-bilder)

In Beziehungen steuern Männer oft einen größeren Teil zur Haushaltskasse bei. Ein Grund: Frauen arbeiten häufiger in Teilzeit. An der Einkommensverteilung hat sich seit Jahren kaum etwas geändert.