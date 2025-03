Tausende demonstrieren für mehr Investitionen in Industrie

In fünf Städten demonstrieren Industriebeschäftigte für ihre Zukunft. Die IG Metall nimmt Politik und Unternehmen in die Pflicht. Laut der Gewerkschaft wächst die Sorge um Arbeitsplätze.

Bei einem bundesweiten Aktionstag haben Tausende Industriebeschäftigte in mehreren Städten für eine starke Industrie und sichere Arbeitsplätze in Deutschland demonstriert. Anlass ist eine sich zuspitzende Lage der Industrie in Deutschland und die wachsende Sorge um den Arbeitsplatz in den Belegschaften, wie die IG Metall mitteilte.