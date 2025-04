EU-Ratspräsident setzt auf Freihandel mit anderen Partnern

Aktualisiert am 03.04.2025 - 07:41 Uhr

Fordert in Reaktion auf die Politik von Trump Tempo bei Freihandelsverhandlungen mit anderen Partnern: EU-Ratspräsident António Costa. (Archivbild) (Quelle: Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa/dpa-bilder)

EU-Ratspräsident António Costa ruft nach den Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump zu einem Ausbau der Handelsbeziehungen zu anderen Ländern auf. Es sei nun an der Zeit, die geplanten neuen Freihandelsabkommen mit dem südamerikanischen Staatenbündnis Mercosur und Mexiko zu ratifizieren, teilte Costa am Rande eines Gipfeltreffens mit Staats- und Regierungschefs zentralasiatischer Staaten in Usbekistan mit. Zudem sollten die Verhandlungen mit Indien und anderen wichtigen Partnern entscheidend vorgetrieben werden.