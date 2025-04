Umfrage: Firmen bleiben Vielfalt trotz Unsicherheit treu

Aktualisiert am 26.04.2025 - 06:00 Uhr

In den USA geraten Diversit├Ątsprogramme zunehmend unter Druck. (Symbolbild) (Quelle: Jens Kalaene/dpa/dpa-bilder)

In den USA geraten Inklusionsprogramme zunehmend unter Beschuss. Unternehmen in Deutschland halten mehrheitlich an ihren Initiativen fest, wie ein Stimmungsbild der "Charta der Vielfalt" zeigt.