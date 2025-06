Sparkurs – 20.000 VW-Mitarbeiter verzichten auf Jobs

VW-Produktion in Wolfsburg: VW will bis 2030 deutschlandweit jede vierte Stelle streichen. (Archivfoto) (Quelle: Julian Stratenschulte/dpa/dpa-bilder)

VW steckt in der Krise und will fast jede vierte Stelle streichen. Abfindungen und Altersteilzeit kommen bei den Mitarbeitern gut an. Doch noch ist der Konzern nicht am Ziel.