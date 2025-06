Bankkunden sollen mehr Rechte beim Dispo bekommen

Aktualisiert am 23.06.2025 - 12:00 Uhr

Aktualisiert am 23.06.2025 - 12:00 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die Frage einer Deckelung von Dispo-Zinsen wird in dem Entwurf nicht thematisiert. (Symbolbild) (Quelle: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/dpa-bilder)

Bei Online-Käufen gibt es oft die Möglichkeit, erst später zu zahlen. Damit das nicht auf direktem Weg in die Schuldenfalle führt, sollen hier künftig neue Vorschriften gelten.

Wer sein Konto übermäßig überzieht, soll künftig besser vor einer Zwangsvollstreckung geschützt werden. Das sieht ein am Montag veröffentlichter Entwurf des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz vor. Danach soll der Dispo von der Bank nicht mehr mit unmittelbarer Wirkung gekündigt werden können, sondern mit einer Kündigungsfrist von mindestens zwei Monaten. Der Kreditgeber muss außerdem, bevor er zur Eintreibung seiner Forderung die Zwangsvollstreckung einleitet, anbieten, den in Anspruch genommenen Betrag in zwölf gleichen Monatsraten zum vereinbarten Zinssatz zurückzuzahlen.