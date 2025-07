Bund will 400 Millionen Euro für Schifffahrt und Häfen geben

Aktualisiert am 03.07.2025 - 15:37 Uhr

Der Bund will 400 Millionen Euro zusätzlich in den klimaneutralen Umbau von Schifffahrt und Häfen stecken, sagt Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU). (Quelle: Oliver Berg/dpa/dpa-bilder)

Auch die maritime Wirtschaft soll eines Tages klimaneutral werden. Die Bundesregierung will dies mit Extra-Millionen aus dem Klimafonds unterstützen.

Für die Modernisierung von Schifffahrt und Häfen in Richtung Klimaneutralität will der Bund in den nächsten vier Jahren 400 Millionen Euro extra bereitstellen. Das Geld soll aus dem Klima- und Transformationsfonds kommen, wie Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) bei einem Besuch des Duisburger Hafens sagte.