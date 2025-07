Steuerpflicht im Ruhestand: Wer muss eine Erklärung abgeben?

Auf Gesamteinkünfte kommt"s an

Wann bin ich als Rentner zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet?

Die Summe der jährlichen Rentenzahlungen allein sagt aber noch nichts über eine mögliche Abgabepflicht aus. Vielmehr müssen Rentnerinnen und Rentner sämtliche Einkünfte, die sie über das Jahr erzielen, zusammenrechnen. Also neben der Rente zum Beispiel auch etwaige Einkünfte aus Vermietungen, Kapitalanlagen oder einer Selbstständigkeit.

Bin ich mit einer freiwilligen Abgabe einer Steuererklärung automatisch steuerpflichtig?

Keineswegs. Denn die den Ruheständlern möglichen Steuerermäßigungen können so hoch ausfallen, dass das zu versteuernde Einkommen - wie oben beschrieben - unterhalb des Grundfreibetrags bleibt. "Erst wenn dieses über dem steuerlichen Grundfreibetrag liegt, werden Steuern festgesetzt", sagt Karbe-Geßler.

Womit muss ich rechnen, wenn ich keine Steuererklärung abgebe, obwohl ich dazu verpflichtet wäre?

Über Einnahmen wie Lohn und Rente werden die Finanzämter automatisch informiert. In regelmäßigen Abständen gleichen diese die Daten ab und fordern spätestens kurz vor Verfristung die Erklärungen ein. Zudem sollten Rentnerinnen und Rentner dem Ratgeber-Buch zufolge wissen, dass schon allein die Nichtabgabe der Steuererklärung eine Straftat darstellen kann.

In welchen Fällen verlangt das Finanzamt Steuervorauszahlungen von mir?

In welcher Form kann ich die Steuererklärung beim Finanzamt einreichen?

Rentnerinnen und Rentner können ihre Steuererklärung nach wie vor in Papierform einreichen. Die notwendigen Unterlagen dafür können entweder im Formular-Management-System der Bundesfinanzverwaltung unter formulare-bfinv.de heruntergeladen oder beim jeweiligen Finanzamt abgeholt werden.

Kann ich beim Finanzamt einen offiziellen Verzicht auf künftige Steuererklärungen erwirken?

Grundsätzlich schon - aber nicht in jedem Fall. "Es besteht die Möglichkeit, eine sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung zu beantragen", sagt Daniela Karbe-Geßler. Aufgrund der vorliegenden und übermittelten Daten entscheidet das Finanzamt dann, ob Antragsteller in den Folgejahren keine Einkommensteuererklärung mehr abgeben müssen - und zwar dann, wenn unwahrscheinlich ist, dass in den Folgejahren Steuern gezahlt werden müssen.